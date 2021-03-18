Обязанности президента Украины определяет Конституция Украины. Так, согласно статье 102, президент – это глава государства, он выступает от его имени, гарантирует государственный суверенитет, территориальную целостность страны, а также соблюдения Конституции, прав и свобод украинцев.

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Какие обязанности у президента Украины

В статье 106 Конституции перечислены более 30 должностных полномочий президента. Вот некоторые из них:

- обеспечение независимости, национальной безопасности и правопреемства Украины;

- представление страны в международном поле, исполнение внешнеполитических связей;

- назначение всеукраинского референдума и внеочередных выборов в парламент, ряда топ-должностей;

- награждение и помилование;

- подписание законов и право вето.

Президента могут отстранить в порядке импичмента, после расследования специальной временной следственной комиссии. Обычно это долгий процесс.





Права и обязанности президента Украины: каково понимание украинцев

Эксперты для издания "Комментарии" рассказали, какие есть конституционные обязанности президента Украины и что под этим статусом обычно подразумевают украинцы.

Профессор кафедры политических наук в Киевский Национальный университет им. Тараса Шевченко, политолог Анна Малкина отмечает, что обязанности президента — тема достаточно объемная и непростая для понимания.

"Основная обязанность президента — быть гарантом Конституции и законов. Это обо всём и ни о чём. Часто это просто декларативная фраза, которая не имеет под собой никакого функционального применения. Быть гарантом Конституции и законов означает, что все украинцы могут реально пользоваться всеми правами и свободами, в этой Конституции прописанными. Как это сделать с коррумпированной судебной и правоохранительной системой — неизвестно. Как это сделать в условиях хронического бюджетного дефицита и недофинансирования всех без исключения общественных сфер — не известно тоже", — подчеркивает Анна Малкина.

По ее мнению, вряд Зеленский понимал это на инаугурации.

"Понимает ли сейчас? Скорее всего, намного больше, чем раньше, но не до конца, — считает политолог. — Ещё одна обязанность президента, которая всегда оставалась за пределами понимания всех без исключения глав украинского государства, заключается в том, что президент является представителем интересов всего народа, а не какой-то его части. Именно поэтому президент должен не выступать на стороне одной политической партии или вообще представлять ее интересы, а быть нейтральным арбитром, стать над процессом политико-партийной борьбы. К действующему президенту понимание этого принципа пока не пришло".

По словам Анны Малкиной, вопрос понимания народом обязанностей президента является предметом многочисленных спекуляций.

"Люди, как правило, подсознательно считают ответственным за все проблемы в стране именно главу государства. Повысили тарифы — виноват президент, провалена реформа сферы охраны здоровья — виноват президент, открыли рынок земли — виноват президент. Хотя по факту за все подобные решения и действия ответственность лежит на премьер-министре, правительстве и парламенте. Но канализация негодования проходит по президентскому вектору", — подчеркивает политолог.





Понимает ли Зеленский обязанности президента

Заместитель директора Украинского института политики, политический эксперт Кирилл Молчанов считает, что Зеленский не понимает свои обязанности как главы государства.

"Даже складывается впечатление, что он не читал конституционные полномочия президента. Потому что постоянно их нарушает, — говорит Кирилл Молчанов. — Вот лишь недавние примеры. Первый — когда Зеленский издал в декабре 2020 года указ об отстранение главы КСУ, что является нарушением действующего закона. В этом году он продлил это самое отстранение. Второй — когда внес в прошлом году законопроект о разгоне КСУ. Третий — когда ввел в феврале 2021-го санкции против граждан Украины в нарушение закона о санкциях. Тем самым, начал преследовать без судебных и следственных разбирательств граждан Украины в лице народных депутатов ОПЗЖ".

По словам эксперта, у него есть ощущения, что Зеленский, несмотря на то, что имеет диплом юриста, в целом вообще далек от сферы юриспруденции — и действует с точки зрения политической целесообразности, но не права.

Аналитик, политтехнолог Александр Кочетков подчеркивает, что исчерпывающее описание обязанностей президента Украины дает Конституция Украины.

"Спрашивать о том, понимает ли президент свои функции – это всё равно, что сомневаться, умеет ли он читать. Всё, что сверх зафиксированного в Конституции, уже может рассматриваться как превышение полномочий и попытка узурпации", — отмечает аналитик.

При этом, продолжает он, природа власти у нас такова, что каждый, оказывающий на Банковой, довольно скоро начинает воспринимать страну как свою собственность, с которой он вправе поступать, как заблагорассудится. И действовать вне полномочий, оправдывая это "интересами страны".

Эксперт уверяет: "В рамках Конституции не поступал ни один президент Украины. Привлечь к ответственности пытаются только Петра Порошенко (за назначение главы НАБУ и замглавы Главного управление разведки), да и то как-то вяло. Это связано с тем, что наше общество патерналистское, и во многом воспринимает президента не как топ-менеджера с четким набором полномочий, а как всевластного царя, способного всех накормить, обогреть и защитить. Президент Зеленский в силу особенностей личности и отсутствия опыта госработы вообще катит на танке, которому правила дорожного движения не нужны".





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