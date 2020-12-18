Президент Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвалился успехами за неделю

Глава украинского государства Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвалился успехами за неделю прошедшую неделю. В начале записи он обратился ко всем украинцам — к поклонникам шляпы и звезды на главной новогодней елке Украины, к тем, кто носит маски и к ковид-атеистам, а также к представителям всех вероисповеданий, а также сказал, что в видеообращении будет говорить только о хорошем, так как о плохом скажут политики, эксперты и блогеры, которые подадут новости под соусом "Все пропало".

Анализируя кратко очередное видеообращение президента, можно сказать, что глава государства заявил, что новый бюджет повысит зарплаты медикам, учителям и продолжит достойно финансировать армию.

Также президента подчеркнул, что дело сбитого украинского Боинга в Иране замять не удастся и порадовался тому, что НАПК вернули полномочия.

Кроме того, Зеленский поздравил всех с праздником Святого Николая и напомнил, что под Офисом президента открылся новогодний городок с ёлкой.





Ранее "Комментарии" писали о том, что сессия Одесского облсовета прошла со скандалами. Причиной тому стал проект бюджета области. Депутаты получили его в последний момент, поэтому оказались не готовы за него голосовать.

Кроме того, порталу стало известно о том, что "Слуги народа" сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук. Она заявила, что данное решение стало рекомендацией для всех. По словам Кравчук некорректно отдыхать на люкс-курортах во время экономического кризис









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