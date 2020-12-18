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Президент Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвалился успехами за неделю

Коснулся президент исключительно позитивных моментов, заметив, что негатив осветят СМИ и политики

18 декабря 2020, 22:37
Автор:

Дмитрий Симоненко

Глава украинского государства Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвалился успехами за неделю прошедшую неделю. В начале записи он обратился ко всем украинцам — к поклонникам шляпы и звезды на главной новогодней елке Украины, к тем, кто носит маски и к ковид-атеистам, а также к представителям всех вероисповеданий, а также сказал, что в видеообращении будет говорить только о хорошем, так как о плохом скажут политики, эксперты и блогеры, которые подадут новости под соусом "Все пропало". 

Президент Владимир Зеленский записал очередное видео, где похвалился успехами за неделю

Анализируя кратко очередное видеообращение президента, можно сказать, что глава государства заявил, что новый бюджет повысит зарплаты медикам, учителям и продолжит достойно финансировать армию. 

Также президента подчеркнул, что дело сбитого украинского Боинга в Иране замять не удастся и порадовался тому, что НАПК вернули полномочия.

Кроме того, Зеленский поздравил всех с праздником Святого Николая и напомнил, что под Офисом президента открылся новогодний городок с ёлкой.


Ранее "Комментарии" писали о том, что сессия Одесского облсовета прошла со скандалами. Причиной тому стал проект бюджета области. Депутаты получили его в последний момент, поэтому оказались не готовы за него голосовать.

Кроме того, порталу стало известно о том, что "Слуги народа" сообща решили не посещать дорогих курортов в новогодние праздники. Об этом СМИ сообщила заместитель главы фракции "Слуг" нардеп Евгения Кравчук. Она заявила, что данное решение стало рекомендацией для всех. По словам Кравчук некорректно отдыхать на люкс-курортах во время экономического кризис




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Источник: https://t.me/OP_UA/3424
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