Президент в эфире: на чьи телеканалы приходит Зеленский и почему

Президент вчера довольно неожиданно выступил в проекте "Свобода слова" на телеканале ICTV Пинчука. Ранее Зеленский был "своим" на 1+1 Коломойского, в последнее время стал таким у Ахметова (Украина, Украина 24). А сейчас вот — у Пинчука… Эксперты рассказали "Комментариям", о чём это говорит.

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"Канал Пинчука для Зеленского — достаточно мягкий, удобный для него вариант"

Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко считает, что "Свободе слова" на ICTV — просто формат, который устроил Зеленского, пытавшегося донести до массовой аудитории свою позицию в конфликте с Конституционным судом.

"Это не был какой-то не столь комфортный формат, как, к примеру, интервью с ВВС. Канал Пинчука для Зеленского — достаточно мягкий, удобный для него вариант. Думаю, тут стоит говорить о договоренности с редакцией, а не о смене каких-то приоритетов Зеленским или одной из структур холдинга Пинчука StarLightMedia. Того самого, о покупке которого, по слухам, шли переговоры с Медведчуком".

Екатерина Одарченко отмечает, что у Зеленского, похоже, есть четкие договоренности с Ахметовым, на каналах которого президент и нардепы его группы представлены в позитивном ключе. И – нередкие гости.

"Для анализа политической позиции того или иного олигарха, нужно смотреть общую тональность передач, новостей, приглашенных экспертов. Есть очевидные вещи. На каналах, связанных с Медведчуком, представлена позиция ОПЗЖ. "Плюсы" ведут свою игру. Там представители "Слуги народа" как бы участвуют, но – определенной группы, имеющей связи с Коломойским. Каждый холдинг активно работает на свою аудиторию, подбирая таких гостей, мнение которых будет совпадать с мнением зрителей. Кстати, так делают не только у нас. Те же Fox News Channel и CNN работают подобным образом", – уверяет политтехнолог.

"Президент пытается найти баланс между интересами олигархов в своем окружении"

"Если бы Зеленский появился на Прямом у Порошенко, мы бы говорили, что он сменил приоритеты. А так… Канал ICTV имеет рейтинговую программу "Свобода слова". И сам заинтересован, чтобы там появлялся топовой спикер, – считает руководитель Центра общественно-информационных технологий "Форум" Валерий Дымов. – А президент всегда является таковым. Любой канал его бы хотел получить".

Также эксперт обращает внимание, что ICTV, равно как другие каналы Пинчука, в отличие от "плюсов" Коломойского и каналов пула Медведчука, по оценкам экспертов, более диверсифицированы по политическим пристрастиям. И скорее бизнес-структура, чем политические рычаги влияния.

"Кстати, каналы Ахметова тоже более о бизнесе, чем о политике, – считает Валерий Дымов. – Если же разбирать ситуацию с появлением Зеленского у Пинчука, стоит вспомнить, что, первое — Зе-правительство было сбалансировано (по отношению к Коломойского) людьми, которые в какой-то степени ассоциировались с Пинчуком. Это те, кого называют "соросятами", кого ненавидят ряд наших политпартий. В том числе некоторые группы в "Слуге народа". После отставки правительства Гончарука, нужно было опять кем-то балансировать группу Коломойского. И Зеленский сделал ставку на Ахметова. Во главе Кабмина встал Шмыгаль, ранее работавший в структурах Ахметова, подтянулись другие его люди. Как следствие – присутствие Зеленского на каналах Ахметова при практическом отсутствии там критики в адрес президента".

Эксперт подчеркивает, что Зеленский не обладает соответствующими политическим опытом и навыками, как тот же Порошенко, "ворвавшийся" в прошлом году во время избирательной кампании в один из эфиров на "территории Коломойского". Туда, где его не воспринимает аудитория и ведущие.

"Зеленский не может зайти на неудобное для себя поле. Он актер, ему нужна комфортная студия, аплодисменты. Канал, который не будет ему враждебен. В частности, поэтому и появился вчера на канал Пинчука. Президент пытается найти баланс между интересами олигархов в своем окружении. Но уже не с позиций силы, как было год назад. Теперь балансировать приходится, скорее, на условиях тех, с кем вынужден идти на компромиссы".

Напомним, судья КСУ заявил, что за слова Зеленского ему положено 150 лет за решеткой.

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