Президент в эфире: на чьи телеканалы приходит Зеленский и почему

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Таисия Ерохина
Президент вчера довольно неожиданно выступил
в проекте "Свобода слова" на телеканале ICTV Пинчука. Ранее Зеленский
был "своим" на 1+1 Коломойского, в последнее время стал таким у Ахметова
(Украина, Украина 24). А сейчас вот — у Пинчука… Эксперты рассказали "Комментариям",
о чём это говорит.
Фото: ОП
Политтехнолог, партнер SIC Group, Глава
Института демократии и развития "PolitA" Екатерина Одарченко считает,
что "Свободе слова" на ICTV — просто формат, который устроил Зеленского, пытавшегося донести до
массовой аудитории свою позицию в конфликте с Конституционным судом.
"Это не был какой-то не столь комфортный
формат, как, к примеру, интервью с ВВС. Канал Пинчука для Зеленского —
достаточно мягкий, удобный для него вариант. Думаю, тут стоит говорить о
договоренности с редакцией, а не о смене каких-то приоритетов Зеленским или
одной из структур холдинга Пинчука StarLightMedia. Того самого, о покупке
которого, по слухам, шли переговоры с Медведчуком".
Екатерина Одарченко отмечает, что у
Зеленского, похоже, есть четкие договоренности с Ахметовым, на каналах которого
президент и нардепы его группы представлены в позитивном ключе. И – нередкие
гости.
"Для анализа политической позиции того или
иного олигарха, нужно смотреть общую тональность передач, новостей,
приглашенных экспертов. Есть очевидные вещи. На каналах, связанных с
Медведчуком, представлена позиция ОПЗЖ. "Плюсы" ведут свою игру. Там
представители "Слуги народа" как бы участвуют, но – определенной группы,
имеющей связи с Коломойским. Каждый холдинг активно работает на свою аудиторию,
подбирая таких гостей, мнение которых будет совпадать с мнением зрителей.
Кстати, так делают не только у нас. Те же Fox News Channel и CNN работают подобным образом", – уверяет политтехнолог.
"Если бы Зеленский появился на Прямом у
Порошенко, мы бы говорили, что он сменил приоритеты. А так… Канал ICTV имеет
рейтинговую программу "Свобода слова". И сам заинтересован, чтобы там появлялся
топовой спикер, – считает руководитель Центра общественно-информационных
технологий "Форум" Валерий Дымов. – А президент всегда является таковым. Любой
канал его бы хотел получить".
Также эксперт обращает внимание, что ICTV, равно как
другие каналы Пинчука, в отличие от "плюсов" Коломойского и каналов пула
Медведчука, по оценкам экспертов, более диверсифицированы по политическим
пристрастиям. И скорее бизнес-структура, чем политические рычаги влияния.
"Кстати, каналы Ахметова тоже более о бизнесе,
чем о политике, – считает Валерий Дымов. – Если же разбирать ситуацию с
появлением Зеленского у Пинчука, стоит вспомнить, что, первое — Зе-правительство
было сбалансировано (по отношению к Коломойского) людьми, которые в какой-то
степени ассоциировались с Пинчуком. Это те, кого называют "соросятами", кого
ненавидят ряд наших политпартий. В том числе некоторые группы в "Слуге народа".
После отставки правительства Гончарука, нужно было опять кем-то балансировать
группу Коломойского. И Зеленский сделал ставку на Ахметова. Во главе Кабмина
встал Шмыгаль, ранее работавший в структурах Ахметова, подтянулись другие его
люди. Как следствие – присутствие Зеленского на каналах Ахметова при
практическом отсутствии там критики в адрес президента".
Эксперт подчеркивает, что Зеленский не
обладает соответствующими политическим опытом и навыками, как тот же Порошенко,
"ворвавшийся" в прошлом году во время избирательной кампании в один из эфиров
на "территории Коломойского". Туда, где его не воспринимает аудитория и
ведущие.
"Зеленский не может зайти на неудобное для
себя поле. Он актер, ему нужна комфортная студия, аплодисменты. Канал, который
не будет ему враждебен. В частности, поэтому и появился вчера на канал Пинчука.
Президент пытается найти баланс между интересами олигархов в своем окружении.
Но уже не с позиций силы, как было год назад. Теперь балансировать приходится,
скорее, на условиях тех, с кем вынужден идти на компромиссы".
Напомним, судья КСУ заявил, что за слова
Зеленского ему положено 150 лет за решеткой.
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