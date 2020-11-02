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Зеленский допускает роспуск Рады - озвучены условия

Президент озвучил условия для роспуска

сегодня, 21:55
Автор:

Дмитрий Симоненко
Владимир Зеленский заговорил о возможном роспуске Парламента. Он произойдет в том случае, если народные  избранники, прежде всего фракция "Слуг Народа" откажутся от мысли  увольнять судей Конституционного суда. Такое заявление он сделал во время выступления на ток-шоу  "Свобода слова" на телеканале ICTV.
"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают,  все же, они благодаря мне стали депутатами и (благодаря) поддержке общества, голосованию народа... но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем -путем роспуска парламента".
В то же время Зеленский заявил, что полностью поддерживает работу правительства этого созыва, так как в Украине и так полная нестабильность — пандемия коронавируса, вооруженный конфликт на востоке страны и экономическая ситуация в Украине.   
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что нардепы внесли инициативу о возобновлении действия ряда положений антикоррупционного законодательства.

Зеленский допускает роспуск Рады - озвучены условия


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Источник: https://svoboda.ictv.ua/ua/online/
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