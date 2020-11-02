Зеленский допускает роспуск Рады - озвучены условия

Владимир Зеленский заговорил о возможном роспуске Парламента. Он произойдет в том случае, если народные избранники, прежде всего фракция "Слуг Народа" откажутся от мысли увольнять судей Конституционного суда. Такое заявление он сделал во время выступления на ток-шоу "Свобода слова" на телеканале ICTV.

"Если будет так, что это будет политический коллапс и реальный политический конфликт, и я увижу, что нет поддержки в Верховной Раде, а прежде всего у "слуг народа", потому что они шли и, честно говоря, они понимают, все же, они благодаря мне стали депутатами и (благодаря) поддержке общества, голосованию народа... но они должны понимать ответственность. Если мы пойдем вразрез, мы будем выходить из тупика даже таким путем -путем роспуска парламента".

В то же время Зеленский заявил, что полностью поддерживает работу правительства этого созыва, так как в Украине и так полная нестабильность — пандемия коронавируса, вооруженный конфликт на востоке страны и экономическая ситуация в Украине.