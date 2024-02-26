Пресс-конференция Зеленского: о чем говорил президент и что это значит

Президент Владимир Зеленский провел пресс-конференцию по итогам форума "Украина. Год 2024". Естественно, поднимались темы войны и мира. Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных на войне (31 тысяча), пояснил причину неудачи контрнаступления ВСУ в 2023 году, говорил о резонансном законопроекте об усилении мобилизации. Эксперты проанализировали для портала "Комментарии" данную пресс-конференцию.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент не пытался успокаивать и заверять, что всё будет хорошо

Политолог, политэксперт, кандидат политических наук Денис Гороховский рассуждает следующим образом:

"В Украине уже много лет реакция на пресс-конференции президентов базируется не на том, что было или не было сказано, а на том, поддерживает ли конкретный человек (особенно, если речь идет о публичных людях) конкретного президента или нет. Поэтому предугадать реакцию практически любого ЛОМа и эксперта можно было заранее. Но, в любом случае, такие мероприятия нужны и важны. Особенно, во время войны".

По мнению Дениса Гороховского, в плюс президенту можно записать то, что были приглашены СМИ, которые представляют политическую оппозицию страны. Нравится кому-то или нет, но они тоже представляют какую-то часть украинского общества, акцентирует эксперт.

"Из неудачных, на мой взгляд, ответов – это о потерях. Озвучивая подобные вещи, нужно пояснять методологию расчета. Иначе получаем президента, данные которого противоречат данным генштаба. Хотя, вероятнее всего, никакой зрады нет. Просто в одном случае – это сумма чистых потерь на поле боя, а во втором – обобщенные цифры, учитывая гибель в результате ранений, но через какой-то срок, гибель по небоевым, в том числе, естественным причинам и т.д. Но это не было озвучено. Поэтому сегодня все обсуждают, что данные разнятся", – подчеркивает Денис Гороховский.

Говоря о мобилизации, продолжает он, президент рассказывал о вражеской пропаганде. О том, как россияне спекулируют на этой теме.

"Но почему-то Зеленский не озвучил очевидный тезис о том, что мобилизация должна проходить в соответствии с украинским законодательством. Поэтому сложилось ощущение, что рейды ТЦК по городам организовывают россияне, как и формальные ВЛК и прочее, – отмечает эксперт. – Из позитивных моментов можно выделить честность президента, который не пытался успокаивать и заверять, что всё будет хорошо. Всё может быть очень по-разному".

Позитивным есть сам факт проведения пресс-конференции

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко считает позитивным сам факт такой пресс-конференции, разговора по достаточно сложным вопросам.

"Президент дает ответы, причем делает это относительно адекватно, – отмечает он. – Названное число погибших примерно совпадает с тем, что дается из открытых источников. Реальное количество очевидно больше, тем более что есть пропавшие без вести и так далее. Но проговаривание этой больной темы – хорошо".

Что касается заявлений, будто провал контрнаступления ВСУ произошел из-за того, что его план "слили" россиянам, это, по мнению эксперта, выглядит смешно.

"Данный план обсуждался в разного рода медиа примерно с декабря 2022-го, за полгода до собственно начала контрнаступления. Публиковались даже карты с примерными направлениями. И они плюс-минус соответствовали реальности, – напоминает Андрей Еременко. – Провал контрнаступления связан скорее с нехваткой техники, срывами поставок со стороны партнеров, огромным запасом времени у противника, выстроившего мощные укрепления, отсутствием нашего господства в воздухе. Хорошо, что, когда стало понятно, что мы не способны кавалерийским наскоком прорвать фронт, нашим военным дали приказ отойти и поменять тактику. "Мясные штурмы" — это не наш метод. И это правильно".

Что касается законопроекта о мобилизации – президент традиционно переложил ответственность на депутатов (хоть, в конечном счете, ответственность будет именно на нем), подчеркивает эксперт.

"Большое количество правок, долгая дискуссия вокруг данного документа доказывают, что парламент у нас – живой орган, а не филиал Банковой. Это хорошо. Обратной стороной является промедление. Но процесс идет", – констатирует Андрей Еременко.

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