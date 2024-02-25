Россиянам "слили" план Украины: Зеленский назвал причину неудачи контрнаступления

Президент Зеленский рассказал, что план Украины по контрнаступлению в прошлом году был известен в Москве еще до его начала. Соответствующее заявление глава государства сделал во время пресс-конференции 25 февраля заявил президент Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Наш план контрнаступления в прошлом году был на столе в Кремле до начала этого наступления. Поэтому чем меньше людей знает наши планы, тем быстрее будет победа и неожиданный результат для России на поле боя", — ответил Зеленский.

Но Владимир Зеленский не уточнил, кто именно "слил" россиянам план контрнаступления.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных на войне. Украинский президент Владимир Зеленский впервые назвал количество украинских военных, погибших на войне с Россией. Соответствующую цифру он назвал в ходе пресс-конференции 25 февраля.

Также Владимир Зеленский назвал российские потери. По его данным, на войне погибли 180 тысяч россиян. Всего потерь вместе с ранеными у россиян до 500 тысяч.

Также "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский снова прокомментировал скандальный законопроект об усилении мобилизации . Глава государства во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" вновь прокомментировал законопроект о мобилизации, который вызвал немало обсуждений в обществе. Президент очень лаконично ответил и заявил, что это работа парламентариев.

Известно, что министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады посчитали, сколько может стоить мобилизация 400-500 тыс военнообязанных. По словам Роксоланы Подласой, в 2024 году нужно 322 млрд грн дополнительных расходов только для того, чтобы одеть этих людей, научить их, кормить и выплачивать денежное довольствие.

