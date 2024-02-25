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Зеленский снова прокомментировал скандальный законопроект об усилении мобилизации

Зеленский прокомментировал проект о мобилизации

25 февраля 2024, 18:40
Автор:
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Лиля Воробьева
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Глава государства во время пресс-конференции по итогам форума "Украина. Год 2024" вновь прокомментировал законопроект о мобилизации, который вызвал немало обсуждений в обществе.

Зеленский снова прокомментировал скандальный законопроект об усилении мобилизации

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Президент очень лаконично ответил и заявил, что это работа парламентариев.

"Пусть депутаты работают, а потом посмотрим, что будет дальше", – коротко прокомментировал он.

смарт-мобилизация . В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Это нужно для "смарт-мобилизации". Такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал глава фракции "Слуга народа", член комитета парламента по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия.

Глава "Слуги народа" рассказал, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Потому в парламенте ищут альтернативный путь, чтобы осуществлять запланированную мобилизацию. Нардеп уточнил, что для этого нужно собрать всех в одну систему. И Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе "Оберіг" электронный реестр и получить так называемый "сертификат защитника".

Политик добавил, что мужчины с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовиться. По словам Давида Арахамии, на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и предложение, которое предложил Минобороны, также не подходит.




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