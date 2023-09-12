Получит ли Украина дополнительные системы ПВО: ответ Зеленского

В ближайшее время Украина получит от союзников дополнительные системы противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время своего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Готовим усиление пакета оборонной поддержки от Германии. ПВО, артиллерия, техника. То, о чем договаривались с канцлером Шольцом. То, о чем сегодня говорили с министром иностранных дел Германии Бербок. Она была с визитом в Украине. Встретился с ней сегодня в Киеве... Двигаемся также и с другими нашими партнерами, в частности по ПВО. Дополнительные системы в Украине будут", – рассказал глава государства.

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При этом он не стал раскрывать подробности относительно того, от кого именно Украина получит средства ПВО и в какие сроки.

Отметим, в интервью изданию "The Economist" президент Владимир Зеленский высказал мнение, что, если западные лидеры примут решение прекратить поддержку Украины и это позволит России одержать победу в войне – это, в первую очередь, станет шоком для западных избирателей. Они не простят такое своим лидерам. При этом глава государства подтвердил, что есть те политики на Западе, которые на словах еще с Украиной, но на деле уже показали, что давно отвернулись. При этом президент не стал раскрывать имена этих западных лидеров.

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