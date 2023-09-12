Получит ли Украина дополнительные системы ПВО: ответ Зеленского

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Кравцев Сергей
В ближайшее время Украина получит от союзников дополнительные системы противовоздушной обороны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время своего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
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При этом он не стал раскрывать подробности относительно того, от кого именно Украина получит средства ПВО и в какие сроки.
Отметим, в интервью изданию "The Economist" президент Владимир Зеленский высказал мнение, что, если западные лидеры примут решение прекратить поддержку Украины и это позволит России одержать победу в войне – это, в первую очередь, станет шоком для западных избирателей. Они не простят такое своим лидерам. При этом глава государства подтвердил, что есть те политики на Западе, которые на словах еще с Украиной, но на деле уже показали, что давно отвернулись. При этом президент не стал раскрывать имена этих западных лидеров.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просчитался, когда сделал ставку на длительную войну против Украины. Потому как он в ней проиграет.
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