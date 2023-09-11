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Они уже не с нами: Зеленский рассказал о западных партнерах, которые уже начали «сливаться»

Украинский президент объяснил, почему поддержка Украины важна для западных политических элит

11 сентября 2023, 13:52 comments10550
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если западные лидеры примут решение прекратить поддержку Украины и это позволит России одержать победу в войне – это, в первую очередь, станет шоком для западных избирателей. Они не простят такое своим лидерам. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью изданию "The Economist" высказал президент Владимир Зеленский.

Они уже не с нами: Зеленский рассказал о западных партнерах, которые уже начали «сливаться»

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент Украины призвался, что есть западные лидеры, которые на словах продолжают утверждать, что они все еще с Украиной, что они готовы быть с Украиной до конца, но на деле видно, что "они уже не с нами".


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"Если ты не с Украиной, ты с Россией, а если ты не с Россией, ты с Украиной. И если партнеры нам не помогут, значит, помогут России одержать победу. Это все", — заявил украинский лидер.

По его мнению, западных лидеров меньше будет посещать мысль о том, что нужно прекращать поддержку Украины, если в СМИ будет активно обсуждаться эта тема. У них в таком случае не будет выбора, кроме как продолжать поддерживать борьбу украинского народа.

Президент отметил, СМИ читают и анализируют информацию именно избиратели, от мнения которых сильно зависят западные чиновники.

Отметим, в этом же интервью Владимир Зеленский высказал мнение, что, если украинским защитникам удастся еще немного усилить давление на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут. Именно поэтому контрнаступление Украины будет продолжаться.

Также Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин просчитался, когда сделал ставку на длительную войну против Украины. Потому как он в ней проиграет.

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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/09/10/donald-trump-will-never-support-putin-says-volodymyr-zelensky
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Обсуждения

Дмитрук

11 сентября 2023, 15:07

А він сам про що думав раніше? Всі говорили, що захід може у будь-який час втомитися від підтримки України. Краще б казав, куди пішли всі гроші, що нам переказували для перемоги і армії. Щось вкрадено, щось спалено на фронті завдяки "командувачам". Проте у будь-якому разі, якщо західні політики стануть "зливатися", то в цьому винний буде тільки Зеленський, який їх втомив і не виконував того, що треба.


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