Длительная война с Россией: Зеленский сделал заявление

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просчитался, когда сделал ставку на длительную войну против Украины. Потому как он в ней проиграет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Economist" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства отметил, что изначальный план Путина по быстрой оккупации всей Украины провалился и теперь он надеется, что длительными военными действиями он истощит украинский народ и подорвет решительность Запада продолжать поддержку Украины. Путин хочет превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают дополнительны есложности в Европе. Однако сама Россия является хрупкой.

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"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что не имеет значения, что его поддерживают 60% или 70% [россиян]. Нет, проиграет его экономика. По мере того, как Украина будет усиливать свои удары внутри России, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их", — считает Владимир Зеленский.

Он добавил, ослабление Кремля после мятежа Пригожина – это лишь первый звоночек, в дальнейшем Путина ждут новые трудности.

Что касается позиции Украины, то по, словам Зеленского, украинцы мечтают о мире, но морально готовы к любому повороту и к длительной войне в том числе.

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Также издание "Комментарии" сообщало — российский президент Владимир Путин продолжает изобретать новые версии – почему его страна напала на Украину и продолжает войну. Теперь он уверяет, что это Запад якобы спровоцировал РФ на подобную агрессию. Тем временем новые социологические замеры показывают, что среди россиян снижается поддержка войны. Правда, российская социология, как и вообще социология во время войны – специфическое явление. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать эту тему с экспертами.



