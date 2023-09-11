logo

BTC/USD

25998.24

ETH/USD

1591.98

LTC/USD

60.30

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Длительная война с Россией: Зеленский сделал заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Длительная война с Россией: Зеленский сделал заявление

Президент Украины напомнил, что путинский режим уже ослаблен

11 сентября 2023, 09:20 comments1479
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский диктатор Владимир Путин просчитался, когда сделал ставку на длительную войну против Украины. Потому как он в ней проиграет. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Economist" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Длительная война с Россией: Зеленский сделал заявление

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства отметил, что изначальный план Путина по быстрой оккупации всей Украины провалился и теперь он надеется, что длительными военными действиями он истощит украинский народ и подорвет решительность Запада продолжать поддержку Украины. Путин хочет превратить Украину в дисфункциональное, обезлюдевшее государство, беженцы из которого создают дополнительны есложности в Европе. Однако сама Россия является хрупкой.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Путин не понимает, что в долгой войне он проиграет. Потому что не имеет значения, что его поддерживают 60% или 70% [россиян]. Нет, проиграет его экономика. По мере того, как Украина будет усиливать свои удары внутри России, россияне начнут задавать неудобные вопросы о неспособности их армии защитить их", — считает Владимир Зеленский.

Он добавил, ослабление Кремля после мятежа Пригожина – это лишь первый звоночек, в дальнейшем Путина ждут новые трудности. 

Что касается позиции Украины, то по, словам Зеленского, украинцы мечтают о мире, но морально готовы к любому повороту и к длительной войне в том числе. 

Читайте также на портале "Комментарии" — если подвинем россиян с юга – они убегут: Зеленский сделал заявление о наступлении ВСУ.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский президент Владимир Путин продолжает изобретать новые версии – почему его страна напала на Украину и продолжает войну. Теперь он уверяет, что это Запад якобы спровоцировал РФ на подобную агрессию. Тем временем новые социологические замеры показывают, что среди россиян снижается поддержка войны. Правда, российская социология, как и вообще социология во время войны – специфическое явление. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать эту тему с экспертами.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.economist.com/europe/2023/09/10/this-is-a-bad-moment-for-diplomacy-our-interview-with-zelensky
Теги:
comments

Обсуждения

Васыль

11 сентября 2023, 10:05

Зеля кокаиновый черт укрошут, кому ты чешешь мразь нацыская. Это ты блядб ублюдок уничтожаешь украинцев. А територия укроогрызка - уже предрешена...


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!