Почему Зеленскому нужны внеочередные выборы — блогер

Президенту Владимиру Зеленскому, вероятно, придется снова инициировать досрочные выборы в Верховную Раду Украины. Такое мнение в личной колонке издания "Комментарии" высказал блогер Кирилл Сазонов.

Зеленскому выгодно распустить парламент снова. Фото: пресс-служба ОПУ

По мнению блогера, монобольшинство, которым является пропрезидентская партия "Слуга народа", больше не находится под полным влиянием Зеленского и его команды. Действия партии Сазонов называет "бунтом на корабле" и "демаршем".

"Депутаты сознательно и открыто игнорируют решения Зеленского. Ведь очевидно, что дело уже совсем не в Витренко и не в кресле министра энергетики. [ … ] Есть позиция Банковой – голосуем за этого человека на пост вице-премьера и министра. И есть факт прямого саботажа со стороны нардепов президентской фракции", — пишет блогер.

Сазонов считает, что Владимир Зеленский растерял свое влияние над партией. Якобы "Слуга народа" разделилась на группы по интересам, и они не всегда совпадают с видением главы государства. Из-за этого не получается обновить Кабинет Министров — чтобы он было более удобен в плане контроля и сотрудничества.

Именно поэтому президент вполне способен распустить парламент снова, как сделал это сразу после инаугурации.

"Чтобы собрать голоса под новый Кабмин Зеленскому придется не просто делиться властью, а отдать большую ее часть. В руки всех участников нового реального большинства. То есть почти всю власть – отдать. Похоже, у Владимира Зеленского нет других вариантов, кроме внеочередных выборов. Потому что этот парламент он никак не контролирует", — подчеркивает Кирилл Сазонов.

Блогер уверен: новое правительство способствует созданию более лояльной коалиции. Для нее даже не понадобится заводить в Раду отдельную большую партию, как это было со "Слугами народа". Соответственно, после выборов нардепов получится и обновить Кабмин. А это значит — новый премьер-министр.

"Тимошенко или Гройсман — самые логичные кандидатуры", — предполагает Сазонов.

Возможность объявить новые выборы в парламент Кирилл Сазонов называет очередным тактическим ходом Зеленского. И, по мнению блогера, если президент не хочет и далее терять рейтинг, ему следует на него решится.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, что Дмитрий Ярош посоветовал Зеленскому назначить премьер-министром Петра Порошенка.

Также на портале можно узнать, какие еще кандидатуры на пост премьера рассматриваются в высоких кругах на случай выборов.

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