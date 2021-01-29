Почему Зеленскому нужны внеочередные выборы — блогер

Язык
Coinspot 29.01.2021
BTC/USD
37377.38
ETH/USD
1398.06
LTC/USD
142.25
НБУ 29.01.2021
USD/UAH
28.30
EUR/UAH
34.30
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Президенту
Владимиру Зеленскому, вероятно, придется снова инициировать досрочные выборы в
Верховную Раду Украины. Такое мнение в личной колонке издания "Комментарии"
высказал блогер Кирилл Сазонов.
Зеленскому выгодно распустить парламент снова. Фото: пресс-служба ОПУ
По
мнению блогера, монобольшинство, которым является пропрезидентская партия "Слуга
народа", больше не находится под полным влиянием Зеленского и его команды. Действия
партии Сазонов называет "бунтом на корабле" и "демаршем".
Сазонов
считает, что Владимир Зеленский растерял свое влияние над партией. Якобы "Слуга
народа" разделилась на группы по интересам, и они не всегда совпадают с
видением главы государства. Из-за этого не получается обновить Кабинет
Министров — чтобы он было более удобен в плане контроля и сотрудничества.
Именно
поэтому президент вполне способен распустить парламент снова, как сделал это
сразу после инаугурации.
Блогер
уверен: новое правительство способствует созданию более лояльной коалиции. Для нее
даже не понадобится заводить в Раду отдельную большую партию, как это было со "Слугами
народа". Соответственно, после выборов нардепов получится и обновить Кабмин. А
это значит — новый премьер-министр.
Возможность
объявить новые выборы в парламент Кирилл Сазонов называет очередным тактическим
ходом Зеленского. И, по мнению блогера, если президент не хочет и далее терять
рейтинг, ему следует на него решится.
Напомним,
ранее "Комментарии" рассказывали, что Дмитрий Ярош посоветовал Зеленскому назначить премьер-министром Петра Порошенка.
Также
на портале можно узнать, какие еще кандидатуры на пост премьера рассматриваются в высоких кругах на случай выборов.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости
Правдоруб
сегодня, 18:07
АЗАРОВА И ЯНУКОВИЧА в премьеры или на пост президента!!!