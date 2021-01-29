Премьер-министр Украины: кто может прийти на замену Шмыгалю

Денис Шмыгаль занимает должность премьер-министра Украины меньше года, но вокруг его личность за этот период успело накопиться множество скандалов и сейчас в политических кругах активно обсуждают, представитель какой политсилы возглавит Кабмин. "Комментарии" вместе с экспертами разбирались, представителем какого олигарха или политической группы будет новый премьер и когда Дениса Шмыгаля могут убрать с должности.



Кандидаты на должность премьера в Украине. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Основные кандидаты

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что учитывая расклады с правительством Алексея Гончарука и правительством Дениса Шмыгаля, сейчас у Владимира Зеленского главная задача – не столько внутренняя политика, сколько налаживание внешних мостиков с администрацией нового американского президента.

"Зеленский для Байдена – новый политик. Он будет пытаться продемонстрировать себя с лучшей стороны. Пока что его сторона – скандал с Александром Дубинским в ракурсе агентов российского влияния и вмешательства в американские выборы. Учитывая все эти факторы, Зеленскому важно сформировать прозападное правительство, понятное для Белого Дома. Потому сейчас рассматриваются кандидаты в премьеры, которые имеют дружественные контакты со США или лояльны к ним", – говорит Николай Давидюк.

По его словам, среди кандидатов: председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, народный депутат Украины IX созыва, глава партии "Голос" Кира Рудик, а также Юрий Витренко, шансы которого уменьшились после уже второго провального голосование в Раде за него как за министра энергетики.

"Рассматриваются еще несколько кандидатов, имена которых пока не обговаривают в кулуарах. Но президенту на стол их биографии уже положили, – уверяет Николай Давидюк. – Понятно, что Ахметов будет пытаться сберечь Шмыгаля. Но шансы на это минимальные".

По словам политолога, инсайдеры говорят, что смена правительства может произойти в течение двух-трех месяцев.

Нужна новая коалиция

Политолог Владимир Цыбулько отмечает: "Как известно, ворон ворону глаз не выклюет, но олигарх олигарху – может! Случайно! Не по злому умыслу... Если выстраивать очередность олигархов в расстановке своих кандидатов на пост премьера, то такая логика могла бы фиксироваться, но при условии пребывания Трампа дальше в должности. И тихого дрейфа Украины под пяту Путину. Впрочем, олигархический консенсус, сложившийся на момент устранения Порошенко с главного кресла страны, развеялся уже с первых месяцев власти Зеленского".

По словам политолога, сейчас коллективный иммунитет олигархии требует поиска более проамериканского формата.

"И здесь не только личность премьера важна, но и председателя ВР, – подчеркивает Владимир Цыбулько. – Нужна радикальная смена, поворот на Запад. Полумерами, по российским лекалам, здесь не обойтись. Важно понимать, что именно Зеленский несет персональную ответственность за провал экономики и реформ. И ни один из назначенцев не окажет влияния на фракцию СН большего, чем Зеленский. А потому не премьера надо менять, а создавать новую коалицию".

Ранее "Комментарии" писали, что Ярош предложил Зеленскому назначить Порошенко премьером.

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