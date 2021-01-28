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Ярош предложил Зеленскому назначить Порошенко премьером (Видео)

По его мнению, Порошенко будет лучшим вариантом

сегодня, 11:51
Автор:

Гриниченко Дима

Экс-нардеп и командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош предложил Президенту Владимиру Зеленскому кандидатуру нового премьер-министра. По мнению Яроша, на эту роль подходит экс-президент Петр Порошенко, об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

Ярош предложил Зеленскому назначить Порошенко премьером (Видео)

Ярош и Порошенко. Фото: ТСН

Ярош отметил, что Зеленскому лучше перестать обвинять Порошенко во всех бедах и использовать его опыт и знания в пользу Украины. Он аргументировал это необходимостью улучшения ситуации в стране и сохранения государственности.

Политик заявил, что Украина находится в плачевном экономическом и политическом состоянии, поэтому лучшим решением будет объединение усилий и прекращение междоусобиц.

Он сказал, что на месте Зеленского бы забыл о разногласиях с Петром Порошенко и заключил бы с ним "мировую" для экономической стабилизации и успехов в области национальной безопасности и обороны.

По словам Яроша, он бы предложил Порошенко пост главы правительства, ведь экс-президент хорошо разбирается в экономике, а сейчас нужны очень радикальные меры для того, чтобы избежать коллапса.

Также Дмитрий Ярош подчеркнул, что Президенту Зеленскому стоит находить общий язык с патриотическими силами, а не с партией ОПЗЖ, ведь это может привести к восстанию.

Ярош был народным депутатом VIII созыва с 2014 по 2019 годы. На досрочных парламентских выборах баллотировался в списке партий единого блока националистов, однако политсила не набрала необходимого количества голосов.

Также в 2014 году Ярош баллотировался на пост президента Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0&feature=emb_logo

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=uDSc360hYh0&feature=emb_logo
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