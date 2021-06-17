Почему Россия обостряет конфликт на Донбассе — Зеленский

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Вечканова Елена
Непростая военная
ситуация у линии разграничения на Донбассе продолжает держать украинцев в напряжении.
Регулярные обстрелы со стороны российских боевиков нарушают обговоренный режим
тишины, а также забирают жизни наших защитников. По словам президента Владимира
Зеленского, любым обострением со стороны т.н. "Л-ДНР" Россия реагирует на внешние
политические "раздражители".
Зеленский рассказал о причинах эскалации войны на Донбассе. Фото: ОП
Слова главы
государства, общающегося с иностранными журналистами, цитируют в Офисе
президента.
Зеленский
говорит, что эскалация конфликта на Донбассе в 2021 году состоялась по многим
причинам. Одной из основных президент считает смену руководства Штатов — новая
администрация Белого Дома значительно изменила линию поведения относительно
Российской Федерации.
Также на
отдельные моменты обострения, уверен Владимир Зеленский, повлияло увеличение
количества экономических санкций, введенных против России. Подстегнула Кремль к
"науськиванию" своих боевиков на Донбассе против ВСУ и в целом ужесточившаяся
дипломатическая риторика международных партнеров (и Европы в том числе).
По словам Зеленского,
значительное беспокойство сейчас вызывает подготовка масштабных военных учений,
которые Россия планирует провести совместно с белорусской армией. Президент
говорит, что российские военнослужащие, согласно различным разведданным, "отрабатывают"
вероятный захват больших украинских городов. Среди возможных "точек удара" — и
Одесса, и Харьков, и даже столица. Поэтому Владимир Зеленский логично возмущен
попытками РФ постоянно заявлять "ихтамнет" и "мы тут не при чем".
Конкретных прогнозов
насчет развития ситуации на Донбассе в ближайшее время президент не делает.
Отмечает лишь то, что Украина ежедневно живет в ожидании вероятной эскалации
войны. Наиболее же вероятных провокаций, по мнению главы государства, стоит
ждать в начале осени, когда РФ и Беларусь таки начнут учения.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что, по мнению Зеленского, Украине придется сделать в случае, если западные партнеры лишат нас своей поддержки. Подробности — в нашем материале.
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Новости
иван
сегодня, 10:43
Зеленский замер и боится пошевелиться. Никаких вводных от хозяина нет, а вдруг что-то не то сделаю? ИМХО