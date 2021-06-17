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Главная Новости Политика президент Почему Россия обостряет конфликт на Донбассе — Зеленский
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Почему Россия обостряет конфликт на Донбассе — Зеленский

По мнению президента, регулярными обстрелами украинских позиций в 2021 году РФ реагировала на внешнеполитические факторы

сегодня, 11:07
Автор:

Вечканова Елена

Непростая военная ситуация у линии разграничения на Донбассе продолжает держать украинцев в напряжении. Регулярные обстрелы со стороны российских боевиков нарушают обговоренный режим тишины, а также забирают жизни наших защитников. По словам президента Владимира Зеленского, любым обострением со стороны т.н. "Л-ДНР" Россия реагирует на внешние политические "раздражители".

Почему Россия обостряет конфликт на Донбассе — Зеленский

Зеленский рассказал о причинах эскалации войны на Донбассе. Фото: ОП

Слова главы государства, общающегося с иностранными журналистами, цитируют в Офисе президента.

Зеленский говорит, что эскалация конфликта на Донбассе в 2021 году состоялась по многим причинам. Одной из основных президент считает смену руководства Штатов — новая администрация Белого Дома значительно изменила линию поведения относительно Российской Федерации.

Также на отдельные моменты обострения, уверен Владимир Зеленский, повлияло увеличение количества экономических санкций, введенных против России. Подстегнула Кремль к "науськиванию" своих боевиков на Донбассе против ВСУ и в целом ужесточившаяся дипломатическая риторика международных партнеров (и Европы в том числе).

По словам Зеленского, значительное беспокойство сейчас вызывает подготовка масштабных военных учений, которые Россия планирует провести совместно с белорусской армией. Президент говорит, что российские военнослужащие, согласно различным разведданным, "отрабатывают" вероятный захват больших украинских городов. Среди возможных "точек удара" — и Одесса, и Харьков, и даже столица. Поэтому Владимир Зеленский логично возмущен попытками РФ постоянно заявлять "ихтамнет" и "мы тут не при чем".

Конкретных прогнозов насчет развития ситуации на Донбассе в ближайшее время президент не делает. Отмечает лишь то, что Украина ежедневно живет в ожидании вероятной эскалации войны. Наиболее же вероятных провокаций, по мнению главы государства, стоит ждать в начале осени, когда РФ и Беларусь таки начнут учения.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению Зеленского, Украине придется сделать в случае, если западные партнеры лишат нас своей поддержки. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, какие вопросы касательно украинского государства были затронуты на саммите Байден-Путин.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-inozemnim-zmi-69061
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Обусуждения

иван

сегодня, 10:43

Зеленский замер и боится пошевелиться. Никаких вводных от хозяина нет, а вдруг что-то не то сделаю? ИМХО

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