Переговоры Байден-Путин: что было сказано об Украине

Прямо сейчас в Женеве журналисты из разных стран имеют возможность поучаствовать в пресс-конференции российского президента Владимира Путина после саммита с Джозефом Байденом. Как сообщают "Комментарии", по словам главы РФ, украинский вопрос обсуждался политиками не слишком подробно.



Байден встретился с Путиным в Женеве. Фото: РИА Новости

Путин отметил, что, по его мнению, Байден поддерживает мысль о необходимости соблюдения "Минских договоренностей" официальным Киевом. При этом Россия не обязывалась принимать на себя какие-то новые обязательства или ответственность насчет ситуации на Донбассе.

По словам Путина, единственное, что в Кремле могут сделать, — это всячески способствовать внедрению "Минска" в жизнь, чтобы закончить военное противостояние мирным путем. Однако политик считает, что Украина абсолютно далека от этого.

Помимо прочего, Владимир Путин раскритиковал предложенный еще осенью 2020 года план Украины для окончания войны.

Как напомнил глава РФ журналистам, украинская сторона решила, что самым оптимальным выходом из сложившегося конфликта будет введение войск на Донбасс, закрытие границ с РФ и проведение выборов в ОРДЛО спустя три месяца после выполнения первых двух шагов.

Путин подчеркнул, что подобные действия прямо противоположны тексту "Минских договоренностей", которые были подписаны представителями "нормандской четверки".

Также во время выступления российский президент отметил, что в целом встреча с Байденом прошла весьма конструктивно, с обоюдным желанием понять друг друга. Враждебности от американской делегации и главы Штатов Путин, якобы, не заметил.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что близкие к Путину политики заявили о вероятном присоединении Америки к обсуждению вопросов Донбасса. Чего ожидают от США, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, как будет развиваться ситуация в оккупированных Крыму и ОРДЛО после завершения встречи Байдена и Путина. Какую мысль высказал один из украинских нардепов, читайте в нашем материале.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!