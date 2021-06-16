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Что будет делать Украина без поддержки Запада — Зеленский

Украинцы, сдерживая российскую агрессию на Донбассе, воюют не только за мир в стране, но и в Европе, уверен президент

сегодня, 19:43
Автор:

Вечканова Елена

Военная ситуация на Донбассе продолжает быть одной из самых острых тем нынешнего времени. По словам президента Украины Владимира Зеленского, главная проблема многих европейских лидеров — непонимание того, что война с Россией на Донбассе происходит на территории Европы.

Что будет делать Украина без поддержки Запада — Зеленский

Зеленский уверен, что без поддержки Запада Украина создаст мощную армию. Фото: ОП

Главу государства из общения с журналистами иностранных изданий цитирует Офис Президента.

Зеленский уверен, что российская агрессия может проявиться не только в отношении Украины. Однако европейские политики, несмотря на значительную поддержку нашей страны, не совсем осознают масштабы трагедии.

Президент подчеркнул, что никому из стран не желает терять своих граждан, отстаивая территориальную целостность. Однако он хочет, чтобы международные партнеры поняли, как непросто Украине давать отпор российским оккупантам.

При этом, по словам главы государства, в случае, если наша страна окажется без поддержки Запада, у нас есть лишь один выход. Предполагая подобную ситуацию, Зеленский утверждает, что украинцам придется создать самую мощную среди других европейских государств армию.

Такие прогнозы, по мнению президента, более пессимистичны, нежели наоборот. Все потому, что на создание мощной милитарной системы понадобится множество затрат: и финансовых, и человеческих. К тому же, война и сама по себе забирает много жизней. В мирное же время можно работать на развитие науки, технологий и других сфер общества, считает Владимир Зеленский.

При этом украинский президент уверен, что без поддержки мы не останемся. Более того — Зеленский убежден, что в данный момент украинское государство максимально приблизилось к возможности получить ПДЧ в НАТО.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что, по мнению эксперта, мешает Украине стать полноценным членом Североатлантического Альянса. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какие вопросы касательно украинского государства были затронуты на саммите Байден-Путин.


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Источник: https://www.president.gov.ua/news/intervyu-prezidenta-ukrayini-inozemnim-zmi-69061
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Обусуждения

Vasya

сегодня, 18:57

Зеля жжот. Оказывается укриана тянет мазу за всю планету, навреное решили претендовать на почетное звание евреев.

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