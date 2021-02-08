Открытие форума против COVID-19 в Украине: Зеленский расскажет, как побороть пандемию

Сегодня, 8 февраля, в Украине стартовал трёхдневный форум, посвященный пандемии коронавируса и её преодоления. В нём примут участие президент Владимир Зеленский, Премьер-министр Денис Шмыгаль, а также другие представители власти. Форум пройдет при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), а также ВОЗ.

Зеленский расскажет о планах действий по борьбе против пандемии - фото: из открытых источников

Участники форума будут обсуждать вопросы, касающиеся пандемии, адаптации образования, восстановления экономики, помощи уязвимым слоям населения. Кроме того, спикеры поделятся международным опытом борьбы с Covid-19 и расскажут о перспективах открытия границ стран. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Первым запланировано выступление Владимира Зеленского. Он поведает о планах власти по преодолению пандемии в 2021 году. После него слово будет предоставлено Генеральному директору ВОЗ Тедросу Адханому Гебреесусу. Затем выступит президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен.

Главными задачи этого форума является проведение диалога власти и общества на тему борьбы с пандемией, определить четкий план действий по вакцинации, показать уровень готовности власти для преодоления пандемии. Кроме того, немаловажной задачей является повышение уровня доверия украинцев к вакцинации от коронавируса.

Также на сайте Кабмина отмечается, что все желающие смогут задавать вопросы спикерам форума на сайте и страницах мероприятия в соцсетях.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал читателям о том, что Владимир Зеленский опубликовал трогательное поздравление в день рождения супруги, а также о том, что в "Слуге народа" прокомментировали импичмент Зеленскому.

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