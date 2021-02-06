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Владимир Зеленский опубликовал трогательное поздравление в день рождения супруги

Зеленский поздравил жену в Іnstagram

сегодня, 12:28
Автор:

Татьяна Веремеева

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Іnstagram трогательный пост, в котором поздравляет супругу, Елену Зеленскую с днем рождения.

Владимир Зеленский опубликовал трогательное поздравление в день рождения супруги

Елена Зеленская

Первая леди страны сегодня, 6 февраля, отмечает 43-й день рождения. Зеленский уже традиционно поздравляет ее в соцсетях. В этот раз глава государства опубликовал фото, на котором Елена Зеленская смеется, а также написал стих в честь супруги:

"З днем народження, мОя.
Обожнюю думки твОї.
Дякую за те, що було.
І, сподіваюсь, ще буде.
За правду, за очі, за жарти,
За те, ким без тебе не став би.
За те, що наші діти
Найкращі (для мене) в світі.
Дякую за все.
З любов’ю, твій ВЗ".

Пользователи соцсети активно комментируют пост президента и присоединяются к поздравлением. Также многие называют поздравление милым и трогательным.

Напомним, "Комментарии" рассказывали, как Владимир Зеленский совсем недавно праздновал свой день рождения (25 января президенту исполнилось 43 года). Зеленский организовал вечеринку. Она состоялась в Киеве в квартире совладельца студии "Квартал-95", который по совместительству является бизнес-партнером олигарха Игоря Коломойского, Тимура Миндича. Об этом рассказали журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" . Как сообщается в программе, на праздник были приглашены 30 человек. Однако никто из них не надел маску, что противоречит карантинным ограничениям в стране. Празднование происходило по адресу — улица Грушевского, 9а. Несмотря на то, что там есть квартира, которая принадлежит Зеленским, супруги решили пригласить гостей к апартаментам, предоставленные Миндичем.


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