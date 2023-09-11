Если подвинем россиян с юга – они убегут: Зеленский сделал заявление о наступлении ВСУ

Если украинским защитника удастся еще немного усилить давление на российских оккупантов на юге, то россияне сами оттуда убегут. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, пишет "The Economist".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Глава украинского государства отметил, сегодня на фронте имеет большое значение любое движение вперед.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Сейчас у нас есть движение. Это важно", — отметил Владимир Зеленский.

Он отметил, что после тяжелых начальных потерь и поспешно адаптированной тактики украинские солдаты наконец прорвали первую из трех основных оборонительных линий России в Запорожской области. Президент уверен, что большой прорыв еще впереди и те движения, которые уже продемонстрировали ВСУ – это лишь подготовка к большому рывку украинской армии.

"Если мы надавим на них с юга, они побегут", — считает Зеленский.

Читайте также на портале "Комментарии" — битва дронов между Украиной и Россией набирает обороты. В ночь на 10 сентября украинская ПВО уничтожила 26 дронов типа Shahed из 33. В ночь на 6 сентября силами противовоздушной обороны было уничтожено 23 из 33 воздушных целей, причем россияне атаковали ракетами воздушного и наземного базирования, а также дронами-камикадзе. В свою очередь, дроны то и дело атакуют российскую территорию. Причем достаточно эффективно, судя по данным британской разведки, рассказавшей о проблемах, с которым сталкивается РФ из-за ударов беспилотниками. Эксперты рассказали изданию "Комментарии" об истории, перспективах и угрозах для Украины в сражениях с помощью беспилотников.

Также издание "Комментарии" сообщало — российский президент Владимир Путин продолжает изобретать новые версии – почему его страна напала на Украину и продолжает войну. Теперь он уверяет, что это Запад якобы спровоцировал РФ на подобную агрессию. Тем временем новые социологические замеры показывают, что среди россиян снижается поддержка войны. Правда, российская социология, как и вообще социология во время войны – специфическое явление. Издание "Комментарии" продолжает обсуждать эту тему с экспертами.



