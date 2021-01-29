"Он остался таким же": Ермак назвал главные качества президента

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак откровенно рассказал о том, что раздражает главу государства Владимира Зеленского, а также назвал его главные качества и принципы. Об этом Ермак рассказал в интервью изданию "Новое время".

Зеленский. Фото: ОП

По словам Ермака, Зеленский совершенно не изменился в плане человеческих качество и до сих пор остается максималистом, который хочет добиваться лучшего результата.

От отметил, что Зеленский хочет сразу видеть позитивные сдвиги в развитии государства.

Ермак назвал Президента честным, порядочным, тактичным, воспитанным и образованным человеком, которым он его знал и до президентства.

Глава ОП сказал, что в истории власть меняла многих людей в худшую сторону, однако Зеленского это не касается, ведь он остался прежним.

Ермак также заявил, что рассказы о "теплой ванне" и ограждении президента от некомфортной информации являются мифом, который распространяют люди, обиженные на Зеленского.

Он сказал, что из-за любознательности президента и пытливости его ума, его невозможно оградить от неудобной информации.

Ермак сказал, что он привык давать Зеленскому конструктивную информацию и не боятся брать на себя ответственность.

Глава Офиса сказал, что больше всего Зеленского раздражает отсутствие позитивных сдвигов на протяжении долгого времени. Президент постоянно работает над быстрым и эффективным результатом.

Также он сказал, что Президент не терпит предательства, непорядочности и несправедливости.

Андрей Ермак возглавляет Офис Президента с февраля 2020 года, он заменил на этой должности Андрея Богдана.

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