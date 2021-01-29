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Главная Новости Политика внешняя политика Кравчук призвал применить силу против России и назвал переговоры в Минске "фальшивкой"
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Кравчук призвал применить силу против России и назвал переговоры в Минске "фальшивкой"

Он разочаровался в минском формате

сегодня, 12:12
Автор:

Гриниченко Дима

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о своем разочаровании в переговорном процессе с Россией и призвал применить политическую силу против северного соседа. Такое заявление Кравчук сделал в эфире телеканала "Наш".

Кравчук призвал применить силу против России и назвал переговоры в Минске "фальшивкой"

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, с Россией очень сложно улаживать вопросы. Он призвал не создавать иллюзий вокруг переговорного процесса, который длится уже 7 лет. Кравчук отметил, что в последние несколько месяцев процесс зашел в глухой угол из-за отсутствия желания России.

Он сказал, что с момента прихода в украинскую делегацию, его риторика стала более жесткой, так как он разочаровался в эффективности формата переговоров, который проходит в Минске.

Кравчук сказал, что переговоры являются фальшивкой из-за того, что россияне говорят одно, а делают диаметрально противоположные вещи. 

Он отметил, что Россия считает, что Украину можно обмануть и заставить сдавать свои национальные интересы в одностороннем порядке. 

Кравчук подчеркнул, что на Россию нужно давить при помощи политической силы и давления с привлечением международного сообщества для того, чтобы заставить её договариваться и идти на уступки.

Он сказал, что Россию нужно заставить следовать договоренностям и выполнять международные обязательства, которые она взяла нас себя ранее.

Минская Трехсторонняя контактная группа работает с 2014 года, когда началась Российско-украинская война на Донбассе.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ с июля 2020 года. Ранее главой делегации был второй президент Украины Леонид Кучма. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия использует понятие "Донбасс", как идеологическое оружие против Украины.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=vEf21KYu5Uk&feature=emb_logo
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