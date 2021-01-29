Кравчук призвал применить силу против России и назвал переговоры в Минске "фальшивкой"

Глава украинской делегации в минской ТКГ и первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о своем разочаровании в переговорном процессе с Россией и призвал применить политическую силу против северного соседа. Такое заявление Кравчук сделал в эфире телеканала "Наш".

Кравчук. Фото: Google

По словам Кравчука, с Россией очень сложно улаживать вопросы. Он призвал не создавать иллюзий вокруг переговорного процесса, который длится уже 7 лет. Кравчук отметил, что в последние несколько месяцев процесс зашел в глухой угол из-за отсутствия желания России.

Он сказал, что с момента прихода в украинскую делегацию, его риторика стала более жесткой, так как он разочаровался в эффективности формата переговоров, который проходит в Минске.

Кравчук сказал, что переговоры являются фальшивкой из-за того, что россияне говорят одно, а делают диаметрально противоположные вещи.

Он отметил, что Россия считает, что Украину можно обмануть и заставить сдавать свои национальные интересы в одностороннем порядке.

Кравчук подчеркнул, что на Россию нужно давить при помощи политической силы и давления с привлечением международного сообщества для того, чтобы заставить её договариваться и идти на уступки.

Он сказал, что Россию нужно заставить следовать договоренностям и выполнять международные обязательства, которые она взяла нас себя ранее.

Минская Трехсторонняя контактная группа работает с 2014 года, когда началась Российско-украинская война на Донбассе.

Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ с июля 2020 года. Ранее главой делегации был второй президент Украины Леонид Кучма.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Россия использует понятие "Донбасс", как идеологическое оружие против Украины.

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