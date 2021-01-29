Поход Зеленского на второй срок: названо главное условие

Глава Офиса Президента Андрей Ермак назвал условие для баллотирования действующего главы государства Владимира Зеленского на вторую каденцию в 2024 году. Об этом он рассказал в интервью изданию "Новое время".

Зеленский. Фото: ОП

По словам Ермака, возможный поход Зеленского на второй срок будет зависеть от того, сколько он успеет сделать из того, что пообещал на выборах в 2019 году.

Ермак отметил, что Зеленскому очень важно выполнить все обещания, которые он дал избирателям.

Он сказал, что с походом на второй срок действующий Гарант будет определяться ближе к конце первой каденции. По мнению Ермака, Зеленскому будет нужно понять, что он уже успел сделать и какие планы на будущее.

Глава ОП сказал, что Зеленскому очень важно реализовать все задуманное, а в случае невыполнения обещаний он никогда себе этого не простит.

Во время избирательной кампании 2019 года Владимир Зеленский утверждал, что он идет на один президентский срок, так как считает, что 5 лет вполне достаточно для того, чтобы изменить страну.

Уже весной 2020 года, во время большой пресс-конференции Президент признал тот факт, что 5 лет недостаточно для реализации задуманного.

Несколько дней назад нардеп Гео Лерос, которого исключили из фракции "Слуги народа" заявил о намерении Зеленского баллотироваться на второй срок.

Андрей Ермак возглавляет Офис Президента Украины с февраля 2020 года, он заменил на этом посту Андрея Богдана. До этого он был советником президента.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, в каких отношениях находятся Зеленский и Коломойский.

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