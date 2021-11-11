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Зеленский в своем видеоролике снова не обошел Порошенко, высказав тому благодарность

Зеленский поблагодарил Порошенко, который "доказал, что закон об олигархах работает"

сегодня, 07:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский высказал убеждение, что был прав, когда инициировал продвижения закона об олигархах. Он сразу же показал свою важность и эффективность. В частности, Зеленский высказал благодарность пятому президенту Петру Порошенко, который поспешил продать свои телеканалы, чтобы не попасть под действие закона. Как передает издание "Комментарии", об этом Владимир Зеленский заявил в своем видеообращении к украинцам.

Зеленский в своем видеоролике снова не обошел Порошенко, высказав тому благодарность

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

По словам Владимира Зеленского, закон об олигарха – это первый шаг к тому, чтобы в Украине не было больше олигархов. Не упоминая открыто фамилию пятого президента Зеленский отметил, что "некоторые" называли закон об олигархах фикцией и показухой, говорили, что он не будет работать, но на практике все оказалось совсем иначе. Поэтому, подчеркнул Зеленский, он благодарен одному известному политику-олигарху, который в первый же день работы закона поспешил продать свои СМИ, тем самым подтвердив, что антиолигархический закон работает. 

Опять же, не называя конкретно названия СМИ, но имея ввиду "5 канал" и "Прямой", Зеленский поздравил журналистов, которые теперь потеряли прямое влияние Порошенко и смогут теперь заниматься журналисткой деятельностью, донося людям правду о событиях в Украине и за ее пределами.

Читайте также на портале "Комментарии" — "антиолигархический закон" приняли зря, Порошенко снова переиграл ОП. Пятый президент больше не попадает под действие "антиолигархического закона". Порошенко больше не владеет контрольным пакетом акций "Прямого" и "5 канала".


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P42BwVIYJ-g
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