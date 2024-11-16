Не только Storm Shadow и ATACMS: Зеленский намекнул, что у Украины уже есть, чем бить вглубь РФ

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Уже сейчас в ракетной программе Украины есть четыре вида ракет, которые проходят испытания. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Украинскому радио" сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента
По словам президента, Украина должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем.
Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше.
Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.
Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский заявил, что главной причиной продвижения российских оккупационных войск на фронте остается медленная укомплектация украинских бригад. Это также является причиной задержек с ротациями подразделений.
Также издание "Комментарии" сообщало – Зеленский назвал ключевое условие для переговоров с Россией.
Новости