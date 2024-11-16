Не только Storm Shadow и ATACMS: Зеленский намекнул, что у Украины уже есть, чем бить вглубь РФ

Уже сейчас в ракетной программе Украины есть четыре вида ракет, которые проходят испытания. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Украинскому радио" сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

"Относительно дронов, систем РЭБ, дальнобойных дронов, борьбы против шахедов, ну, здесь мы еще не достигли высоких результатов, однако они уже есть. С этой точки зрения есть ракетная программа. Ракеты, которые у нас появились — 4 вида, но сейчас идут испытания. Морские дроны – от испытаний дошли до целей и реально уничтожили большую часть Черноморского флота РФ", – заявил украинский лидер.

По словам президента, Украина должна сделать все, чтобы в следующем году война закончилась дипломатическим путем.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше.

"Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал – половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", — сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

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