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Зеленский назвал причину продвижения РФ на фронте и рассказал, когда это прекратится

Президент анонсировал, что вскоре россиян таки удастся остановить

сегодня, 11:07 comments2485
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Кравцев Сергей

Главной причиной продвижения российских оккупационных войск на фронте остается медленная укомплектация украинских бригад. Это также является причиной задержек с ротациями подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Украинскому радио заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал причину продвижения РФ на фронте и рассказал, когда это прекратится

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация бригад оружием, все эти процессы были достаточно медленны", — объяснил президент.

По его словам, Украина ожидала поставок некоторого оружия год.

Как отметил глава государства, причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.

Президент отметил, что у него был разговор с партнерами о количестве этих бригад, была достигнута договоренность о количестве этих бригад, но наполнение, комплектация происходит очень медленно. Поэтому внутренним производством удалось заполнить эти процессы, но далеко не все.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продвигается на фронте с огромными потерями – до 1200 человек в день ранеными и убитыми. По его словам, войска не могут продвигаться постоянно с такими потерями.

"На некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Всем хочется, но это не сериал. Когда мы остановим, когда мы разобьем, когда наше войско пойдет вперед. Это не сериал, это серьезная история. Для того, чтобы их (россиян – ред.) остановить, подойдут сейчас резервы, укомплектованные бригады, которые так долго мы ждем, продвижение закончится", — сказал президент.

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