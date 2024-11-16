Зеленский назвал причину продвижения РФ на фронте и рассказал, когда это прекратится

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Кравцев Сергей
Главной причиной продвижения российских оккупационных войск на фронте остается медленная укомплектация украинских бригад. Это также является причиной задержек с ротациями подразделений. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью Украинскому радио заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
По его словам, Украина ожидала поставок некоторого оружия год.
Как отметил глава государства, причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.
Президент отметил, что у него был разговор с партнерами о количестве этих бригад, была достигнута договоренность о количестве этих бригад, но наполнение, комплектация происходит очень медленно. Поэтому внутренним производством удалось заполнить эти процессы, но далеко не все.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия продвигается на фронте с огромными потерями – до 1200 человек в день ранеными и убитыми. По его словам, войска не могут продвигаться постоянно с такими потерями.
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