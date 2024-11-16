Зеленский назвал ключевое условие для переговоров с Россией

Глава украинского государства Владимир Зеленский надеется, что Украина получит сильную поддержку со стороны новоизбранного президента США Дональда Трампа, в случае, если пойдет предметный разговор о переговорах Киева с Москвой. При этом только "сильная Украина" по поле боя или в дипломатии – это ключевое условие, что такие переговоры вообще могут состояться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский президент озвучил в интервью "Украинскому радио".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Украинский лидер отметил, поддержка ценностей и справедливости будет поддержкой Украины, и здесь невозможен нейтралитет со стороны посредника.

"Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, — это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах", – отметил президент.

Он подчеркнул, очень важна позиция Дональда Трампа, важен настрой американского народа к Украине.

"Нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права", – прокомментировал президент.

По словам Зеленского, Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Еще должны быть элементы плана победы Украины.

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