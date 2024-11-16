Обещали одно, а по факту все иначе: Зеленский рассказал, сколько оружия Украина получила от США

Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Украинскому радио сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Есть разные доклады, разных институтов как Минобороны, так и разведок и т.д. Я бы только сказал – половину мы не получили. Мне кажется, это важный элемент, когда мы говорим, как кто помогает. Европа помогла не меньше. И это важный элемент", — сказал Владимир Зеленский.

Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.

"Во многом получили от нас ответы. На живом примере другой нации получили для себя опыт и европейцы также", — подчеркнул глава государства.

Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что главной причиной продвижения российских оккупационных войск на фронте остается медленная укомплектация украинских бригад. Это также является причиной задержек с ротациями подразделений.

"На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация бригад оружием, все эти процессы были достаточно медленны", — объяснил президент.

По его словам, Украина ожидала поставок некоторого оружия год. Как отметил глава государства, причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.

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