Обещали одно, а по факту все иначе: Зеленский рассказал, сколько оружия Украина получила от США

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Кравцев Сергей
Украина получила от США только половину обещанного оружия. Помощь Европы для украинской армии была не меньше. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью Украинскому радио сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Президент добавил, что США нарастили производство оружия, мощь своей армии и пополнили арсеналы. И в этом им помогла Украина.
Отметим, в ходе этого же интервью Владимир Зеленский заявил, что главной причиной продвижения российских оккупационных войск на фронте остается медленная укомплектация украинских бригад. Это также является причиной задержек с ротациями подразделений.
По его словам, Украина ожидала поставок некоторого оружия год. Как отметил глава государства, причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.
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