На благо армии: президент Зеленский отказался от государственных самолета и вертолета

Украинские военные получили в свое распоряжение дополнительный авиационный транспорт. Владение государственными вертолетом и самолетом армией стало возможно благодаря распоряжению президента Владимира Зеленского, сообщается на официальном веб-ресурсе главы государства.



Зеленский передал армии авиатехнику. Фото: ОП

Таким образом материально-техническая база ВСУ пополнилась самолетом АН-148-100В. Также на подмогу бойцам отдан вертолет Ми-8МТВ-1.

У Зеленского считают, что госсобственность должна использоваться эффективно. Авиатехника же, находящаяся прежде в собственности Госуправления делами (ГУД), принесет больше пользы украинским военнослужащим.

Отметим, что ГУД обеспечивает деятельность Президента, Кабмина, Верховной Рады и других государственных органов власти в плане техники и социально-бытовых вопросов. Этот орган координируется непосредственно главой государства с 2000 года.

К слову, позиция интернет-пользователей насчет передачи авиатехники военным разделилась. Некоторые яро приветствуют подобное решение, называя его правильным, а самого Зеленского — невероятным президентом.

Некоторые же из Facebook-комментаторов искренне недоумевают из-за происходящего. "Ого, вот это щедрость. Гражданское имущество налогоплательщиков передал армии. А какие военные задания оно способно выполнять?", "Еще бы Ермака с Татаровым передал на нужны армии", "Надеемся, что и резиденцию "Залесье" тоже наконец-то превратят в парк. Или она еще нужна ГУДу для охоты?" — интересуются различные украинцы.



Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как Владимир Зеленский отзывается о своей недавней поездке к линии разграничения на Донбассе.

Также на портале вы можете прочесть о том, что в ОП думают о возможном походе Зеленского на второй президентский срок.

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