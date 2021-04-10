На благо армии: президент Зеленский отказался от государственных самолета и вертолета

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Вечканова Елена
Украинские
военные получили в свое распоряжение дополнительный авиационный транспорт. Владение
государственными вертолетом и самолетом армией стало возможно благодаря
распоряжению президента Владимира Зеленского, сообщается на официальном
веб-ресурсе главы государства.
Зеленский передал армии авиатехнику. Фото: ОП
Таким образом материально-техническая
база ВСУ пополнилась самолетом АН-148-100В. Также на подмогу бойцам отдан вертолет
Ми-8МТВ-1.
У Зеленского
считают, что госсобственность должна использоваться эффективно. Авиатехника же,
находящаяся прежде в собственности Госуправления делами (ГУД), принесет больше
пользы украинским военнослужащим.
Отметим, что ГУД обеспечивает
деятельность Президента, Кабмина, Верховной Рады и других государственных органов
власти в плане техники и социально-бытовых вопросов. Этот орган координируется
непосредственно главой государства с 2000 года.
К слову, позиция интернет-пользователей насчет передачи авиатехники военным разделилась. Некоторые яро приветствуют подобное решение, называя его правильным, а самого Зеленского — невероятным президентом.
Некоторые же из Facebook-комментаторов
искренне недоумевают из-за происходящего. "Ого, вот это щедрость. Гражданское
имущество налогоплательщиков передал армии. А какие военные задания оно
способно выполнять?", "Еще бы Ермака с Татаровым передал на нужны армии", "Надеемся,
что и резиденцию "Залесье" тоже наконец-то превратят в парк. Или она еще нужна
ГУДу для охоты?" — интересуются различные украинцы.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как Владимир Зеленский отзывается о своей недавней поездке к линии разграничения на Донбассе.
Также на портале
вы можете прочесть о том, что в ОП думают о возможном походе Зеленского на второй президентский срок.
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