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Здесь хотят мира: Зеленский рассказал о поездке на Донбасс

Во время визита президент почтил память погибших героев

сегодня, 16:49
Автор:

Елизавета Черных

С начала 2021 года на Востоке Украины погибло 26 украинских военных, а сейчас на передовой активизировались российские снайперы. Об этом рассказал в своем Telegram глава государства Владимир Зеленский, передает ТСН. 

Здесь хотят мира: Зеленский рассказал о поездке на Донбасс

Владимир Зеленский на Донбассе - фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official

Президент подчеркнул, что во время рабочей поездки на Донбасс, он посетил боевые позиции, где трагически скончались украинские герои и где наибольшее количество раненых. 

"Здесь хотят мира, но с другой стороны линии разграничения оружия не составляют. Наши бойцы рассказывали мне о своей службе под звуки выстрелов, которые снова стали на передовой опасной обыденностью. После месяцев соблюдение режима полного и всеобъемлющего прекращения огня мы вернулись к необходимости устанавливать перемирие", — сказано в сообщении гаранта. 

Президент также рассказал, что активизировавшиеся снайперы, постоянно целятся по позициям военных ООС. По словам Зеленского, территория, проходящая у линии разграничения, заминирована, а инфраструктура практически полностью разрушена. 

Во время поездки, Зеленский также почтил память погибших военных, отметив, что все находящиеся у власти, должны приезжать в зону ООС, поскольку именно на Донбассе решается судьба нашей страны. 

"Наш общий долг — помнить героев. Мой личный долг как верховного главнокомандующего — поддерживать боевой дух военных, на фронте делают все возможное для защиты Украины", — резюмировал президент.  

Ранее портал "Комментарии" писал, что представители российского политикума продолжают подкреплять словесными угрозами условное "бряцанье оружием" своей армии у границы с Украиной. По заверениям руководителя МИД РФ Марии Захаровой, членство нашей страны в Североатлантическом альянсе обязательно накалит обстановку на Донбассе. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/ato/zdes-hotyat-mira-zelenskiy-rasskazal-o-svoey-poezdke-na-donbass-1762306.html
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