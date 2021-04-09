Здесь хотят мира: Зеленский рассказал о поездке на Донбасс

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Елизавета Черных
С начала 2021 года на Востоке Украины погибло 26 украинских военных, а сейчас на передовой активизировались российские снайперы. Об этом рассказал в своем Telegram глава государства Владимир Зеленский, передает ТСН.
Владимир Зеленский на Донбассе - фото: Telegram-канал Zelenskiy / Official
Президент подчеркнул, что во время рабочей поездки на Донбасс, он посетил боевые позиции, где трагически скончались украинские герои и где наибольшее количество раненых.
Президент также рассказал, что активизировавшиеся снайперы, постоянно целятся по позициям военных ООС. По словам Зеленского, территория, проходящая у линии разграничения, заминирована, а инфраструктура практически полностью разрушена.
Во время поездки, Зеленский также почтил память погибших военных, отметив, что все находящиеся у власти, должны приезжать в зону ООС, поскольку именно на Донбассе решается судьба нашей страны.
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