Медведчук считает, что Порошенко может снова стать президентом Украины

Кум Путина и нардеп Виктор Медведчук, против которого ввели санкции за финансирование терроризма заявил, что экс-президент Украины Петр Порошенко может снова стать главой государства в случае досрочных выборов. Об этом он сообщил в интервью изданию "BBC Украина".

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Медведчуку задали вопрос о том, считает ли он, что Порошенко может стать президентом Украины еще раз, на что тот ответил утвердительно и отметил, что не шутит.

По его словам, шансы снова стать президентом у Петра Порошенко есть в случае проведения досрочных выборов в течении полугода-года. Медведчук также сказал, что не проголосует за Порошенко так же, как и не голосовал за нынешнего Президента Владимира Зеленского.

Справка: 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака, который владеет телеканалами 112, NewsOne и Zik. Фактическим собственником каналов называют Виктора Медведчука.

Зеленский обвинил каналы в финансировании из России и работе против национальной безопасности Украины на подрыв пути нашей страны в ЕС и НАТО.

19 февраля СНБО ввел санкции против самого Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены Тараса Козака Натальи Лавренюк и ряда других лиц за финансирование терроризма.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Медведчука и Марченко террористической группировкой, которая поставляет топливо боевикам на оккупированном Донбассе, а также заявил, что санкции будут продолжены.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Украина может заставить Россию пойти на уступки по Донбассу.

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