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Аваков рассказал об отношении Путина к независимой Украине

Глава МВД раскрыл подробности переговоров Зеленского и Путина

сегодня, 09:30
Автор:

Гриниченко Дима

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал об отношении президента России Владимира Путина к независимости Украины, а также раскрыл детали переговоров Президента Украины Владимира Зеленского с Кремлем в декабре 2019 года. Об этом он сообщил в интервью на телеканале "1+1".

Аваков рассказал об отношении Путина к независимой Украине

Фото: EPA

По словам Авакова, Путин считает нонсенсом существование украинского независимого государства. Он отметил, что был полностью уверен в том, что на нормандской встрече в декабре 2019 года президент Украины Владимир Зеленский не сможет ни о чем договориться с Владимиром Путиным.

Глава МВД отметил, что Зеленский был очень серьезно настроен на ведение переговоров. Он назвал президента Украины человеком с критическим складом ума и заявил, что Зеленский понял бесполезность попыток договориться с Кремлем.

Аваков выразил надежду, что та модель поведения, которую сейчас демонстрирует Владимир Зеленский является искренней.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. 

Сама Россия свое прямое участие в конфликте отрицает и называет себя "посредником", а не стороной, несмотря на многочисленные доказательства вторжения на территорию Украины. 

За время конфликта на Донбассе погибло более 14 тысяч украинских граждан. Первая и последняя встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина состоялась 9 декабря в Париже.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что может заставить Путина уйти из Крыма.

Читайте также, что обещал Байден во время аннексии Крыма Россией.


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Источник: https://www.facebook.com/watch/live/?v=1648296465356893&ref=watch_permalink
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