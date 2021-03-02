Украина может заставить Россию пойти на уступки по Донбассу: условие

Стало известно, что должна сделать Украина, чтобы надавать на Россию и заставить её выполнять Минские соглашения. Об этом рассказал украинский дипломат и Президент украинской ассоциации внешней политики Владимир Хандогий в эфире телеканала "Украина 24".

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По его словам, заставить оккупантов выполнять условия Минских соглашений могут Соединенный Штаты, если их привлечь к переговорному процессу по Донбассу. Дипломат отметил, что с Момента подписания второго "Минска" россияне захватили еще 1400 километров Донбасса.

Он напомнил, что согласно вторым Минским соглашениям, Дебальцево находилось под контролем Украины. Хандогий сказал, что для того, чтобы заставить россиян выполнять Минские соглашения, нужно поднимать вопрос смены формата переговоров.

По его словам, необходимо расширять Минский и нормадский форматы, привлекая к переговорам Соединенные Штаты, которые помогут надавить на Россию.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины продолжается российская вооруженная агрессия, в которой принимают участие регулярные войска РФ и незаконные вооруженные формирования. За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан.

Войне на Донбассе предшествовала аннексия Крыма в марте 2014 года, когда был проведен незаконный "референдум", не признанный Украиной и международным сообществом. Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении" Крыма к территории России.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что обещал Джо Байден во время аннексии Крыма.

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