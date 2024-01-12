Люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы: Зеленский упрекнул партнеров

Президент Владимир Зеленский упрекнул западных партнеров из-за малого количества систем противовоздушной обороны в Украине. Отчасти из-за этого в украинских городах гибнут мирные люди. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинского президента появилось во время его пребывания в Латвии.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента

Владимир Зеленский отметил, что, если бы партнеры дали Украине больше мощных систем ПВО, то "люди бы не погибали от массированных ракетных ударов России" с использованием баллистики.

"А как жить спокойно и спать, если ты понимаешь, что у тебя есть десятки таких систем (Patriot, — ред.), а Украине если бы дали сегодня 7 систем, то люди в Харькове, в Херсоне, в Одессе не погибали бы? Можно с этим нормально жить?", — подчеркнул президент Украины.

Отметим, во время визита в Эстонии Владимир Зеленский прокомментировал призыв украинцев за границей. Он отметил, что у украинского общества есть вопросы к военнообязанным гражданам, которые вне закона выехали из страны во время войны. В этом случае речь идет не только о службе в армии, но и об уплате налогов в бюджет.

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