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Зеленский прокомментировал призыв украинцев за границей

Зеленский подчеркнул, что плата налогов важна

сегодня, 20:52
Автор:
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Лиля Воробьева
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У украинского общества есть вопросы к военнообязанным гражданам, которые вне закона выехали из страны во время войны. В этом случае речь идет не только о службе в армии, но и об уплате налогов в бюджет.

Зеленский прокомментировал призыв украинцев за границей

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом сообщает со ссылкой на лидера Украины Владимира Зеленского во время его пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Есть вопрос не у украинских граждан, выехавших с самого начала войны. Есть люди, мужчины, женщины всех возрастов, которые уезжали, и это понятно, была война. Никто из людей не знал, что будет завтра, все спасались, границы мы все открывали в любые государства, чтобы люди не давили друг друга на границе. Это одна часть. Вторая часть — мы отстояли 50 процентов с захваченной территории, мы отбили врага и 2 года дерутся наши ребята", — заявил глава государства.

Зеленский отметил, что есть вопросы к военнообязанным согражданам, которые во время войны и вне закона уехали из Украины. Он добавляет, что важно не только защищать Украину на фронте, но платить налоги в бюджет.

"И это вопрос к этим людям, к этим мужчинам, если они мобилизационного возраста, то они должны помогать Украине и быть в Украине. Я сейчас не говорю о том, что кто должен быть на фронте, а кто нет. Есть закон. Но обычное человеческое правило.На одного военного идет 6-8 налогоплательщиков, и если вы в Украине и не на фронте, а вы работаете и платите налоги, то вы так же защищаете государство и это очень нужно. и вы и не на фронте, и не платите налоги и выезжали вне закона — это вопрос", — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент подчеркнул, что уплата налогов важна, потому что "не будет денег на военных, а не будет денег — не будет военного, некому будет защищать Украину. Такие правила жизни".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский сделал новое заявление о военных планах на 2024 год



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