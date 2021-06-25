«Люди делали деньги»: Зеленский рассказал о своем отношении к Порошенко

Никакими преследованиями бывшего главы государства Петра Порошенко нынешняя украинская власть не занимается. По словам президента Владимира Зеленского, он не интересуется оппозиционным политиком, при этом считая, что раньше Порошенко мог быть заодно с Виктором Медведчуком. Об этом стало известно из обширного интервью президента телеканалу "1+1".



Зеленскому не интересен Порошенко. Фото: REUTERS

Зеленский объяснил, что интерес к персоне Порошенко он утратил, еще пока тот занимал президентский пост. Подобное разочарование произошло из-за больших ожиданий, что базировались на стандартных обещаниях политиков, но так и не были воплощены в жизнь.

Также, по мнению президента, все нынче всплывающие в Сети записи разговоров якобы лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с представителями российской политики и ОРДЛО лишь усугубляют отношение к Порошенко. Владимир Зеленский утверждает, что подобная информация подтверждает: прошлая власть, в т.ч. и экс-президент, не имели никакого интереса в вопросах завершения войны на Донбассе.

По словам президента, люди занимались тем, что "делали деньги". Зеленский считает, что подобным отношением, в т.ч. сотрудничеством с Виктором Медведчуком, слишком близким к России-агрессору и лично Путину, Петр Порошенко переступил множество "кровавых линий". Любые взаимоотношения с РФ во время войны на востоке Украины Зеленский считает зарабатыванием денег благодаря гибели наших защитников.

При этом глава государства подчеркнул, что не занимается ничьим преследованием, ведь ему это абсолютно не нужно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кого Владимир Зеленский называет своими главными конкурентами во время президентства. Больше деталей — в нашей информации.

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