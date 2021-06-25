logo
Русский Українська

BTC/USD

33699.61

ETH/USD

1882.91

LTC/USD

130.34

USD/UAH

27.65

EUR/UAH

32.95

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика президент «Люди делали деньги»: Зеленский рассказал о своем отношении к Порошенко
commentss НОВОСТИ Все новости

«Люди делали деньги»: Зеленский рассказал о своем отношении к Порошенко

Владимиру Зеленскому неинтересна персона Петра Порошенко, однако он считает, что тот мог зарабатывать на войне с Россией

сегодня, 12:50
Автор:

Вечканова Елена

Никакими преследованиями бывшего главы государства Петра Порошенко нынешняя украинская власть не занимается. По словам президента Владимира Зеленского, он не интересуется оппозиционным политиком, при этом считая, что раньше Порошенко мог быть заодно с Виктором Медведчуком. Об этом стало известно из обширного интервью президента телеканалу "1+1".

«Люди делали деньги»: Зеленский рассказал о своем отношении к Порошенко

Зеленскому не интересен Порошенко. Фото: REUTERS

Зеленский объяснил, что интерес к персоне Порошенко он утратил, еще пока тот занимал президентский пост. Подобное разочарование произошло из-за больших ожиданий, что базировались на стандартных обещаниях политиков, но так и не были воплощены в жизнь.

Также, по мнению президента, все нынче всплывающие в Сети записи разговоров якобы лидера "ОПЗЖ" Виктора Медведчука с представителями российской политики и ОРДЛО лишь усугубляют отношение к Порошенко. Владимир Зеленский утверждает, что подобная информация подтверждает: прошлая власть, в т.ч. и экс-президент, не имели никакого интереса в вопросах завершения войны на Донбассе.

По словам президента, люди занимались тем, что "делали деньги". Зеленский считает, что подобным отношением, в т.ч. сотрудничеством с Виктором Медведчуком, слишком близким к России-агрессору и лично Путину, Петр Порошенко переступил множество "кровавых линий". Любые взаимоотношения с РФ во время войны на востоке Украины Зеленский считает зарабатыванием денег благодаря гибели наших защитников.

При этом глава государства подчеркнул, что не занимается ничьим преследованием, ведь ему это абсолютно не нужно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, кого Владимир Зеленский называет своими главными конкурентами во время президентства. Больше деталей — в нашей информации.

Также на портале вы можете узнать о том, может ли глава государства, по мнению Дмитрия Разумкова, объявить досрочные президентские выборы.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tsn.ua/exclusive/intervyu-zelenskogo-1811578.html
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ