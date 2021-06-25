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Почему в Украине сейчас не может быть досрочных выборов президента — Разумков

Закон запрещает президенту, объявившему досрочные выборы, баллотироваться на второй срок

сегодня, 11:44
Автор:

Вечканова Елена

Необходимости в досрочном переизбрании главы государства в Украине сейчас нет. По крайней мере, такого мнения придерживая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, о чем он заявил во время обширной пресс-конференции в пятницу, 25 июня. Информацию передает "Цензор.Нет".

Почему в Украине сейчас не может быть досрочных выборов президента — Разумков

Дмитрий Разумков о досрочных выборах президента. Фото из открытых источников

По словам Разумкова, Владимиру Зеленскому сейчас ни к чему назначать выборы президента раньше срока. К тому же, действующий президент, объявивший о проведении нового этапа волеизъявления народа, не имеет возможности снова включиться в предвыборную гонку — закон запрещает подобные действия.

Дмитрий Разумков уверяет, что на данном этапе своего президентства Зеленскому незачем покидать свой пост — еще осталось очень много задумок, которые были обещаны народу, но пока не воплощены в жизнь. По мнению политика, сейчас глава государства настроен на дальнейшую работу, ведь у него осталась еще половина президентского срока.

Никакой логики в преждевременных выборах Разумков не видит. Однако, как напомнил политик, в законе предусмотрено несколько причин, по которым они могут пройти. К такому важному шагу в стране могут прийти из-за отставки, импичмента, смерти действующего президента или невозможности выполнять им свои обязанности из-за ухудшения состояния здоровья.

По мнению Дмитрия Разумкова, ни один из этих вариантов сейчас не является актуальным для Украины.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что Зеленский думает о вероятном баллотировании на еще один президентский срок. Больше информации — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, кто возглавил информационную службу президента Украины и официально стал его пресс-секретарем.


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Источник: https://censor.net/ru/news/3273429/razumkov_o_vozmojnosti_dosrochnyh_prezidentskih_vyborov_ne_dumayu_chto_eto_nujno_segodnya_glave_gosudarstva
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