Почему в Украине сейчас не может быть досрочных выборов президента — Разумков

BTC/USD
34389.00
ETH/USD
1942.28
LTC/USD
132.57
USD/UAH
27.65
EUR/UAH
32.95
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Необходимости в досрочном
переизбрании главы государства в Украине сейчас нет. По крайней мере, такого
мнения придерживая глава Верховной Рады Дмитрий Разумков, о чем он заявил во
время обширной пресс-конференции в пятницу, 25 июня. Информацию передает "Цензор.Нет".
Дмитрий Разумков о досрочных выборах президента. Фото из открытых источников
По словам
Разумкова, Владимиру Зеленскому сейчас ни к чему назначать выборы президента
раньше срока. К тому же, действующий президент, объявивший о проведении нового
этапа волеизъявления народа, не имеет возможности снова включиться в предвыборную
гонку — закон запрещает подобные действия.
Дмитрий Разумков уверяет,
что на данном этапе своего президентства Зеленскому незачем покидать свой пост
— еще осталось очень много задумок, которые были обещаны народу, но пока не воплощены
в жизнь. По мнению политика, сейчас глава государства настроен на дальнейшую
работу, ведь у него осталась еще половина президентского срока.
Никакой логики в
преждевременных выборах Разумков не видит. Однако, как напомнил политик, в
законе предусмотрено несколько причин, по которым они могут пройти. К такому
важному шагу в стране могут прийти из-за отставки, импичмента, смерти действующего
президента или невозможности выполнять им свои обязанности из-за ухудшения
состояния здоровья.
По мнению Дмитрия
Разумкова, ни один из этих вариантов сейчас не является актуальным для Украины.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что Зеленский думает о вероятном баллотировании на еще один президентский срок. Больше информации — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, кто возглавил информационную службу президента Украины и официально стал его пресс-секретарем.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости