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Зеленский назвал своих главных конкурентов

По словам президента, на сегодня он не рассматривает для себя никаких политических противников

сегодня, 12:12
Автор:

Корольова Аліна

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, есть ли у него конкуренты среди нынешних украинских политиков. Глава государства признался, что не видит, кто из политических деятелей мог бы конкурировать с ним на следующих выборах. Об этом он заявил во время интервью с Натальей Мосейчук на телеканале "1+1".

Зеленский назвал своих главных конкурентов

Владимир Зеленский. Фото: getty Images

Вместе с тем президент объяснил, что есть другие конкуренты, которые являются для него главными. Это война, бедные люди и инфраструктура. По словам Зеленского, такие "конкуренты" всегда будут его догонять, потому что он хочет это изменить.

Также Владимир Зеленский ответил, считает ли он городского голову Киева Виталия Кличко потенциальным соперником на выборах. Глава государства отметил, что сейчас между ними нет никаких отношений, и посоветовал мэру сосредоточить внимание на инфраструктуре города и на своем окружении. Он напомнил, что у  Кличка свои проблемы в столице.

Напомним, в ходе интервью "VIP с Натальей Мосейчук" глава государства рассказал, планирует ли он идти на второй президентский срок. По словам Зеленского, это не от него зависит, а от выбора украинцев. Хотя ранее он четко заявлял, что ему достаточно и одного срока.

Ранее издание "Комментарии" также писало, что в Офисе президента разъяснили, будет ли баллотироваться Зеленский на второй срок. В частности, заместитель руководителя ОП Кирилл Тимошенко объяснил, что это очень серьезное и ответственное решение, для принятия которого требуется время. По словам чиновника, все будет зависеть от личных соображений Владимира Зеленского. При этом, как уверяют представители президента, если Зеленский согласится на такой шаг, он лично сообщит как членам своей команды, так и украинскому народу.


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Источник: https://tsn.ua/
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