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Лукашенко сделал прогноз, кто станет следующим президентом Украины

В своем интервью журналистке Диане Панченко Александр Лукашенко сначала угрозами, а потом уговорами предложил начать переговоры между Украиной и Россией, без предварительных условий

сегодня, 22:47
Автор:
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Константин Куликов
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Следующим президентом Украины будет кто-то из военных, возможно глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов. Такое мнение высказал Александр Лукашенко. При этом глава Белоруси не верит в политическое будущее Владимира Зеленского. ОБ этом сообщают "Комментарии".

Лукашенко сделал прогноз, кто станет следующим президентом Украины

Буданов. Кирилл Буданов

"Если выборы (в Украине — ред.)  пройдут в ближайшее время, кто-то из военных. Буданов или еще кто-то из военных станет президентом. Кто-то из военных, — заявил Лукашенко. — Но не он (Зеленский — ред.)".


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Кроме того, Лукашенко допустил вероятность захвата власти военными в Украине, которые, как считает Лукашенко, не верят в перспективу победы в войне. Глава Белоруси уверен, что их готовы поддержать украинские олигархи, которые "хотят сохранить свои миллиарды и зарабатывать здесь деньги, а война не дает".

Напомним, что ранее МИД Украины предупреждал, что осенью от ряда СМИ, со стороны некоторых политиков усилится давление на Украину, чтобы усадить ее за стол переговоров с Россией.

"Будет очень трудный политический сезон, всех предупреждаю, — говорит Кулеба. — Мы все равно обязательно победим на всех фронтах, но будет тяжелая осень... Все эти голоса, которые начинают раздаваться в разных странах мира, о том, что "проблемы", что нужны переговоры. Это не от чиновников звучит, но становятся громче эти голоса. Мы будем делать все в рамках международного права и уголовного законодательства для того, чтобы эти голоса угасали". 

Тем временем, союзник Путина стал запугивать Украину: "Не сядете за стол переговоров, Россия вас перемелет".

Лукашенко рассказал о тайных переговорах с ГУР

А рашист сделал неожиданное заявление: "Дело придёт к "перемирию"



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