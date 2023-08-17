"Не сядете за стол переговоров, Россия вас перемелет": союзник Путина стал запугивать Украину

Как и предупреждал украинский МИД, в общественном пространстве стало появляться все больше предложений о мирных переговорах Украины и РФ. Вслед за публикациями в ряде западных СМИ, сегодня, с позиций запугивания, такое предложение озвучил глава Белоруси Александр Лукашенко. Об этом сообщают "Комментарии" .

Лукашенко - союзник Путина

В своем интервью журналистке Диане Панченко, опираясь на кремлевские нарративы, Лукашенко попытался сделать Украине предложение, от которого нельзя отказаться. По его словам, "Россия сейчас перемелет вас", "если вы сейчас не сядете за стол переговоров".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

- Россия перестроилась — сегодня на фронте новейшее оружие, — заявил Лукашенко, водя указкой по карте. — Они имеют 250 тысячный добровольческий корпус, который сейчас в резерве. Вы понимаете, что такое 250 тысяч?

Вслед за Путиным Лукашенко повторил кремлевские пугалки про сверхпотери во время контрнаступления. Якобы они по отношению к российским составляют 1:8 и в точных цифрах — 45 тысяч погибших и раненных за время контрнаступления.

- Вот они вас тут перемелят, — пугает Лукашенко. — И сделают то, чего вы больше всего боитесь: они отрежут вас на Молдову и Приднестровье (от Черного моря — ред.). А поляки отрежут у вас Запад (Украины — ред.)... Это будет, если вы не сядете за стол переговоров — Россия предлагает это.

Кроме этого, Лукашенко за войну в Украине раскритиковал не Путина, а Зеленского и Кучму.

В МИД сделали заявление о выходе на границы 1991-го года.

А Минобороны начинает масштабную информкампанию: она касается более 11 млн. украинцев.