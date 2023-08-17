Лукашенко рассказал о тайных переговорах с ГУР

Несколько месяцев назад представители лукашенковской Белоруси вели тайные переговоры с представителями украинского Главного управления разведки. Об этом, как сообщают "Комментарии", заявил глава Белоруси Александр Лукашенко.

Лукашенко рассказал о тайных переговорах с Украиной

По словам Лукашенко, который в интервью журналистке Диане Панченко потребовал от Украины "сесть за стол переговоров" с РФ, предметом тайных контактов была позиция Белоруси относительно возможного вторжения в Украину, судьба вагнеровцев и тактического ядерного оружия.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Мы встречались с представители ваших властей, наверное, раз пять, — заявил Лукашенко. — Последний раз с представителями ГУР. Темы переговоров: вовлеченность в перспективе Белоруси в войну, будет или не будет Белорусь воевать на стороне России с севера, последнее время вас волнует вопрос ядерного оружия и "Вагнер". Эти вопросы накапливались, но мы имели эти контакты, мы разговаривали... Сейчас есть предложение продолжить этот диалог".

По словам Лукашенко, эти контакты были прекращены по настоянию президента Украины Владимира Зеленского. Сейчас глава Белоруси предлагает их возобновить, но площадкой предлагает не Дубай или Стамбул, а один из белорусских городов — Брест, Мозырь, Гомель, Минск.

- Зеленский заметил какую-то угрозу, конкуренция политическая, так называемая, запретил им вести этот диалог, — заявляет Лукашенко.

Глава Белоруси также утверждает, что "по линии специальных органов" с россиянами "ведутся эти переговоры".

- С нами, с ними (россиянами — ред.) у украинцев контакты есть, есть основа для этих переговоров, давайте будет разговаривать, — заявил Лукашенко. По его мнению, переговоры нужно начинать "без предварительных условий".

Кроме этого, союзник Путина стал запугивать Украину: "Не сядете за стол переговоров, Россия вас перемелет".

Лукашенко за войну в Украине раскритиковал не Путина, а Зеленского и Кучму.

А Климкин рассказал, к чему готовиться Украине после последних предложений НАТО.