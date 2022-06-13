110-й день войны: Зеленский обратился к украинцам (ВИДЕО)

Сегодня проходит 110 день войны, которую рф развязала против Украины. Президент Владимир Зеленский записал видеообращение и отметил, какой большой путь украинцы прошли за это время.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Зеленский напомнил, что нашим воинам удалось выбить вражеские войска с Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской областей. Удалось освободить значительную часть Харьковской области. В целом уже освобождено больше тысячи населенных пунктов.

Также было остановлено наступление оккупантов на юге Украины. Однако российские захватчики все еще хотят разрушить Николаев, Запорожье, города Днепропетровской области. По словам Зеленского, пока оккупантам хватает сил, чтобы бить из артиллерии. А Одесса остается мишенью для российского флота. Но уже были сорваны десятки попыток наступления российской армии на юге. Благодаря контрнаступлению уже освобождена часть общин в Херсонской области.

"Мы ежедневно обращаем внимание партнёров на то, что только достаточное количество современной артиллерии для Украины обеспечит наше преимущество и положит конец российским издевательствам над украинским Донбассом", — сказал Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что "мы имеем дело с абсолютным злом" и добавил, что мы не имеем другого выбора кроме того, как идти дальше и освобождать всю территорию Украины, выбивать оккупантов в нашей земли.

"Мы придем во все наши города, во все наши села, в которых пока еще нет нашего флага. Его нет на административных зданиях, хотя, я уверен, что украинских флагов там много. Просто у людей. Просто дома. Мы их видели, когда люди протестовали против оккупантов. И мы их увидим еще, когда вернемся", — отметил президент.

Также Зеленский попросил всех, у кого есть возможность общаться с людьми, что сейчас находятся на временно оккупированных территориях, говорить им о том, что освобождение непременно будет.

"Говорите им, что украинская армия придет. Конечно, мы освободим и наш украинский Крым. Флаг Украины вновь будет над Ялтой и Судаком, над Джанкоем и Евпаторией. И пусть каждый из российских чиновников, кто захватил себе драгоценную землю в Крыму, помнит, что эта не та земля, где им будет покой", — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал читателей о том, что президент поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать вопросы, поднятые в петиции об отмене запрета на выезд из Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Также издание "Комментарии" сообщало, что Зеленский заявил, что коллаборанты уже получают билеты для побега. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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