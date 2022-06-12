ВСУ уже близко: Зеленский заявил, что коллаборанты уже получают билеты для побега

Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку тому, что оккупанты поспешно пытаются выдавать российские паспорта на тех территориях Украины, которые они временно контролируют. В частности, с такой деятельностью оккупанты активизировались в Херсоне и Мелитополе Запорожской области. По мнению главы государства, учитывая, что ВСУ продолжают наступать, выдача российских паспортов больше похожа на выдачу "билета для побега". Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в своем уже традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он посмотрел, кого российские пропагандисты представили, как жителей Запорожской и Херсонской областей, которые изъявили желание получить российские паспорта. По факту оказалось, что это сами коллаборанты и близкое к ним окружение.

Президент считает, что все это больше похоже, на то, что оккупанты готовят коллаборнатов к тому, что им будет куда убегать.

Зеленский добавил, что украинские освободители продолжают достигать успеха в продвижении в южных регионах страны. Пусть эти продвижения небольшие, но они есть. Так, Владимир Зеленский отметил, что на Херсонщине отвоеван поселок Таврийское. Есть также успехи украинской армии и в Запорожской области.

По словам главы государства, также до сих пор Россией не взят Донбасс, которые она грозилась взять за несколько дней, если не часов. Продолжаются уличные бои в Северодонецке. ВСУ не дают врагу продвинуться в глубь территории.

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