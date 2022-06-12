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ВСУ уже близко: Зеленский заявил, что коллаборанты уже получают билеты для побега

Президент считает, что выдача российских паспортов больше похожа не на очередь за паспортами, а на попытку получить билет, чтобы сбежать

сегодня, 07:50
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент Украины Владимир Зеленский дал свою оценку тому, что оккупанты поспешно пытаются выдавать российские паспорта на тех территориях Украины, которые они временно контролируют. В частности, с такой деятельностью оккупанты активизировались в Херсоне и Мелитополе Запорожской области. По мнению главы государства, учитывая, что ВСУ продолжают наступать, выдача российских паспортов больше похожа на выдачу "билета для побега". Как передает портал "Комментарии", об этом президент заявил в своем уже традиционном вечернем видеообращении к украинцам.

ВСУ уже близко: Зеленский заявил, что коллаборанты уже получают билеты для побега

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что он посмотрел, кого российские пропагандисты представили, как жителей Запорожской и Херсонской областей, которые изъявили желание получить российские паспорта. По факту оказалось, что это сами коллаборанты и близкое к ним окружение.

Президент считает, что все это больше похоже, на то, что оккупанты готовят коллаборнатов к тому, что им будет куда убегать.

Зеленский добавил, что украинские освободители продолжают достигать успеха в продвижении в южных регионах страны. Пусть эти продвижения небольшие, но они есть. Так, Владимир Зеленский отметил, что на Херсонщине отвоеван поселок Таврийское. Есть также успехи украинской армии и в Запорожской области.

По словам главы государства, также до сих пор Россией не взят Донбасс, которые она грозилась взять за несколько дней, если не часов. Продолжаются уличные бои в Северодонецке. ВСУ не дают врагу продвинуться в глубь территории. 

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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/2020
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