Петиция об отмене запрета на выезд мужчин из Украины: что на неё ответил Зеленский

Зеленский дал свой ответ к обсуждаемой петиции об отмене запрета на выезд из Украины для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Ответ гаранта опубликован на официальном сайте Президента Украины.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Так, по словам главы государства, отмену указанных ограничений предполагается произвести после завершения действия правового режима военного положения. Однако по закону правила пересечения госграницы Украины гражданами Украины устанавливаются Кабмином, в т.ч. и на период военного положения.

В связи с этим Зеленским было поручено Премьер-министру Украины Шмыгалю проработать предложения, описанные в электронной петиции, обратив внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Напомним, что спустя несколько дней после того, как петиция появилась на сайте Президента Украины, Зеленский бурно отреагировал на нее. Во время совместной с Президентом Польши Анджеем Дудой пресс-конференции он сказал следующее:

"Вы знаете, я, наверное, не до конца понимаю, к кому эта петиция – ко мне, а может, эта петиция должна адресоваться родителям тех воинов, которых потеряли из-за того, что они защитили ценой своей жизни Украину, ту или иную область, тот или иной регион, тот или иной город...".

Для справки:

Петиция была создана 18 мая текущего года. Автором является Гумиров Александр Игоревич. Основная идея — отмена запрета на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и введение приоритет призыва при мобилизации добровольцев. По состоянию на 11 июня петиция набрала более 27 тысяч голосов из необходимых 25 тысяч.

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