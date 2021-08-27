Критический уровень опасности: о какой угрозе для Украины сообщил Зеленский

BTC/USD
47980.41
ETH/USD
3232.77
LTC/USD
173.26
USD/UAH
27.10
EUR/UAH
31.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Вечканова Елена
Сотрудничество
Беларуси и Российской Федерации вызывает беспокойство украинских властей. По
мнению президента Украины Владимира Зеленского, Республика Беларусь сейчас
является настоящей дополнительной площадкой для распространения российской агрессии,
в том числе против украинского государства, сообщает "Укринформ".
Беларусь становится опасной для Украины, считает Зеленский. Фото: РИА Новости
Такое заявление
политик сделал, выступая перед журналистами в столице Молдовы Кишиневе, куда
прибыл на торжественные мероприятия, посвященные 30-летию независимости страны.
Зеленский
считает, что уровень военной угрозы для Украины в нашем геополитическом регионе
слишком высок. Важным заданием, по его мнению, является обеспечение
стабильности и повышение уровня безопасности. Это касается как Украины, так и
дружественных к ней государств.
При этом, по
словам президента, Приднестровье и Абзахия также остаются весьма значительными
угрозами общей безопасности цивилизованных государств. Судя по всему, таким образом
политик напомнил, что и на этих территориях, как на украинском Донбассе, дислоцируются
российские военнослужащие.
Напомним, что в
пятницу, 27 августа, у Владимира Зеленского запланированы четырехсторонние
переговоры с молдавскими, румынскими и польскими коллегами. Встреча будет
проходить в Кишиневе.
Ранее "Комментарии"
сообщали, по какой причине самолету с президентом Украины на борту не удалось
сесть в молдавской столице с первого раза. Почему воздушное судно было вынуждено вернуться в Одессу, читайте в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать, каких результатов эксперты ожидают от личных переговоров Владимира
Зеленского и президента Молдовы Майи Санду. Детали — в нашей публикации.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости
Харя Кришны
сегодня, 15:17
Чучелко так борзо лезет в дела других стран! Одни должны объединяться, другие должны разъединяться, и все должны думать об Украине... Пока зеленая власть все тырит и распродает.