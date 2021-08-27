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Критический уровень опасности: о какой угрозе для Украины сообщил Зеленский

По мнению президента, РФ использует Беларусь как дополнительный плацдарм для агрессивных действий

сегодня, 16:08
Автор:

Вечканова Елена

Сотрудничество Беларуси и Российской Федерации вызывает беспокойство украинских властей. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Республика Беларусь сейчас является настоящей дополнительной площадкой для распространения российской агрессии, в том числе против украинского государства, сообщает "Укринформ".

Критический уровень опасности: о какой угрозе для Украины сообщил Зеленский

Беларусь становится опасной для Украины, считает Зеленский. Фото: РИА Новости

Такое заявление политик сделал, выступая перед журналистами в столице Молдовы Кишиневе, куда прибыл на торжественные мероприятия, посвященные 30-летию независимости страны.

Зеленский считает, что уровень военной угрозы для Украины в нашем геополитическом регионе слишком высок. Важным заданием, по его мнению, является обеспечение стабильности и повышение уровня безопасности. Это касается как Украины, так и дружественных к ней государств.

"Критическим является уровень угрозы с севера, где Беларусь используют сегодня как дополнительную площадку агрессивных действий", — подчеркнул Владимир Зеленский во время общения с прессой.

При этом, по словам президента, Приднестровье и Абзахия также остаются весьма значительными угрозами общей безопасности цивилизованных государств. Судя по всему, таким образом политик напомнил, что и на этих территориях, как на украинском Донбассе, дислоцируются российские военнослужащие.

Напомним, что в пятницу, 27 августа, у Владимира Зеленского запланированы четырехсторонние переговоры с молдавскими, румынскими и польскими коллегами. Встреча будет проходить в Кишиневе.

Ранее "Комментарии" сообщали, по какой причине самолету с президентом Украины на борту не удалось сесть в молдавской столице с первого раза. Почему воздушное судно было вынуждено вернуться в Одессу, читайте в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать, каких результатов эксперты ожидают от личных переговоров Владимира Зеленского и президента Молдовы Майи Санду. Детали — в нашей публикации.


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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3305243-zelenskij-nazvav-kriticnim-riven-zagrozi-dla-ukraini-z-pivnoci.html
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Обсуждения

Харя Кришны

сегодня, 15:17

Чучелко так борзо лезет в дела других стран! Одни должны объединяться, другие должны разъединяться, и все должны думать об Украине... Пока зеленая власть все тырит и распродает.

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