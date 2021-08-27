Самолет Зеленского не смог приземлиться в Молдове: что произошло

Самолет главы государства Владимира Зеленского, который направлялся в столицу Молдовы — Кишинев — не смог совершить посадку из-за тумана. Борт пришлось направить в Одессу. Об этом пишет издание РБК-Украина, ссылаясь на "Думскую".

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Как стало известно изданию, утром президентский Airbus A319 приземлился в аэропорту Одессы. Сейчас в Одессе также садится борт Air Moldova, летевший в Кишинев из Антальи.

Напомним, что в пятницу, 27 августа, граждане Молдовы будут отмечать 30-летие независимости своего государства. На торжественную часть приглашен и украинский президент Владимир Зеленский, который позже еще и примет участие в четырехсторонней встрече с коллегами из Румынии, Польши и, собственно, Молдовы.

Интернет-издание "Комментарии" поинтересовалось у экспертов, чего ожидать от этого визита, и можно ли сказать, что дело похищенного этой весной из Кишинева экс-судьи Чауса отошло на задний план и уже не вредит украино-молдавским отношениям. Также специалисты рассказали, какие важные вехи сотрудничества стоит развивать Украине и Молдове.

В частности, руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что предстоящий визит Зеленского в Молдову — это важный шаг, поскольку наши страны в силу различных обстоятельств являются стратегическим партнерами. А потом даже такой визит, протокольного плана, пойдет на пользу развитию дальнейших взаимоотношений, формирования новой политики в отношении той власти, которая недавно появилась в Молдове.









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