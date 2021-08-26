Чаус, туризм и отношения с РФ: чего ждать от визита Зеленского в Молдову

В пятницу, 27 августа, граждане Молдовы будут отмечать 30-летие независимости своего государства. На торжественную часть приглашен и украинский президент Владимир Зеленский, который позже еще и примет участие в четырехсторонней встрече с коллегами из Румынии, Польши и, собственно, Молдовы. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, чего ожидать от этого визита, и можно ли сказать, что дело похищенного этой весной из Кишинева экс-судьи Чауса отошло на задний план и уже не вредит украино-молдавским отношениям. Также специалисты рассказали, какие важные вехи сотрудничества стоит развивать Украине и Молдове.

Зеленский встретится с Санду в Кишиневе 27 августа. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Москва тоже пока выжидает, очевидно, надеясь вбить клин в отношения Киева и Кишинева"

Эксперт Национального института стратегических исследований Артем Филипенко отмечает несколько важных моментов.

"Изначально было заявлено о том, что на День независимости в Молдову поедет премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. В принципе такой визит был бы вполне логичным, учитывая, что Молдова — парламентская республика. Повышение уровня визита до президентского свидетельствует о том, что Киев придает особое значение украинско-молдавским отношениям. Тем более, что недавно Майя Санду посетила Киев и приняла участие в саммите "Крымской платформы". Учитывая давление, которое Россия оказывала на различные страны с целью сорвать саммит, подобный шаг со стороны Санду достоин уважения и высокой оценки. Такой оценкой может быть и ответный визит Владимира Зеленского в Кишинев", — считает эксперт.

По его мнению, что касается дела Чауса, то тут необходимо дождаться результатов расследования обстоятельств его исчезновения из Молдовы со стороны украинских правоохранительных органов.

"Вполне возможно, что различные политические силы как внутри Молдовы, так и внутри Украины будут пытаться использовать это дело для критики действующей власти. Однако на украинско-молдавские отношения оно сейчас вряд ли существенно повлияет, — говорит Артем Филипенко. — Во всяком случае, молдавская сторона показывает, что она не намерена создавать большой информационный шум вокруг "дела Чауса"".

Эксперт считает, что вряд ли можно говорить о каком-то совместном противодействии Украины и Молдовы российской агрессии.

"Итоги недавнего визита заместителя главы администрации президента России Дмитрия Козака в Кишинев и его встречи с Санду, показывают, что Молдова не намерена идти на конфронтацию с Россией. Она собирается сосредоточиться на внутренней повестке: борьбе с коррупцией, реформам правосудия и т.д. Москва тоже пока выжидает, очевидно, надеясь вбить клин в отношения Киева и Кишинева. Иное дело, — отмечает Артем Филипенко, — что избежать конфронтации Молдовы с Россией в перспективе вряд ли удастся".

В Кремле, подчеркивает специалист, всё равно воспринимают победу Санду и ее политической силы, как поражение России. Не забудут там и ее визит на саммит "Крымской платформы".

"Неизбежны трения с Россией и при реализации внутренней повестки дня, — продолжает Артем Филипенко. — Дмитрий Козак по итогам встречи с президентом Молдовы 11 августа заявил: Майя Санду заверила его, что блокады Приднестровья не будет. Вопрос в том, что понимать под блокадой. Санду неоднократно заявляла, что намерена покончить с контрабандой и коррупционными схемами на границе. Покончить с контрабандой без взятия под контроль приднестровского участка украинско-молдавской границы невозможно. Предыдущее правительство Молдовы отложило введение полноценного совместного контроля на пункте пропуска "Кучурганы" до начала следующего года. Но до бесконечности оттягивать это решение невозможно. Кроме того, ожидается, что с 1 сентября нынешнего года Украина прекращает допуск на свою территорию автомобилей с приднестровскими номерами".

Проблема в том, поясняет эксперт, что в Приднестровье создание совместных украинско-молдавских таможенно-пограничных постов и ограничение передвижения автомобилей с приднестровскими номерами воспринимают именно как "блокаду". Свое негативное отношение в отношении этих шагов высказывала и Москва. Поэтому перед руководством Молдовы встанет дилемма: проводить решительную политику, направленную на борьбу с контрабандой, опираясь на помощь Украины и рискуя вызвать недовольство Москвы — или оставить всё как есть, сохраняя коррупционные риски, которые несет в себе контрабанда.

"Есть широкий круг вопросов в двусторонних отношениях, на решение которых рассчитывает молдавская сторона, — отмечает Артем Филипенко. — Это завершение демаркации границы, реализация инфраструктурных проектов, таких, например, как мост через Днестр между Ямполем и Косэуць. Самым острым остается вопрос строительства Украиной гидроэлектростанций на Днестре. Как известно, у Кишинева планы Украины по развитию гидроэнергетики вызывают серьезные опасения, потому что практически вся Молдова питается водой из Днестра. И здесь, очевидно, придется искать компромиссы, потому что Украина также нуждается в дополнительных энергетических мощностях".

Среди перспективных направлений эксперт называет развитие туризма.

"Ранее граждане Молдовы летом массово отдыхали в Украине. Пандемия COVID -19 фактически прекратила приток молдавских туристов. Но есть надежда на сезон следующего года, — говорит Артем Филипенко. — Здесь важно решить существенно реанимировать транспортную инфраструктуру, особенно на юге Одесской области, чтобы облегчить доступ к курортной зоне. Тот, кто путешествовал и по Молдове, и по югу Одесской области, знают, каково там состояние автодорог. Кое-что стало меняться в последнее время, но пока еще недостаточно. Из-за пандемии прекратилось движение поездов между Кишиневом и Одессой, а сейчас к этой проблеме прибавилось и критическое состояние предприятия Молдавские железные дороги. Возможно, есть смысл совместно подумать над тем, чтобы к следующему сезону возобновить пассажирское железнодорожное сообщение".

"Дело Чауса в значительной мере заглохло в информационном пространстве"

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович уверен, что предстоящий визит Зеленского в Молдову — это важный шаг, поскольку наши страны в силу различных обстоятельств являются стратегическим партнерами. А потом даже такой визит, протокольного плана, пойдет на пользу развитию дальнейших взаимоотношений, формирования новой политики в отношении той власти, которая недавно появилась в Молдове.

"Касательно дела Чауса — публично о нём стороны говорить точно не будут, — прогнозирует эксперт. — Это не значит, что его не вспомнят в кулуарах или на уровне общения между представителями спецслужб, офисов и администраций президентов. Но публично его раскручивать не будут. Это не выгодно президенту Молдовы Майе Санду (у нее и так по этому поводу были определенные внутриполитические проблемы, связанные с тем, что оппоненты всячески эту тему "качали", вбивая клин между официальными Кишиневом и Киевом). И, безусловно, это не выгодно украинской власти, которая стремится избежать дальнейших обвинений в использовании спецслужб для похищения людей, сведения счетов с оппонентами и так далее", — поясняет Игорь Рейтерович.

Эксперт также обращает внимание, что дело Чауса в значительной мере заглохло в информационном пространстве.

"Я думаю, ставка на это и делается. Чтобы о нём и не вспоминали и по-тихому спустили на тормозах. Так, как нынешняя власть хотела использовать экс-судью против власти прошлой, уже не получится, — считает эксперт. — И теперь для Зеленского и Ко важно, чтобы об этом деле минимально говорили, а лучше вообще не вспоминали — особенно в контексте наших взаимоотношений с Молдовой".

Что касается приоритетов украино-молдавских взаимоотношений — тут, по мнению Игоря Рейтеровича, на первом месте то, что обе страны имеют часть де-факто оккупированные территории, на которых находят российские войска.

"Это хороший предмет для разговора, определения общей политики в противодействии российской агрессии, решении проблем временно оккупированных территорий, — отмечает эксперт. — Важно, какой позиции в этом ракурсе придерживается новый президент Молдовы. Если Майя Санду готова пойти на определенную эскалацию ситуации (не в военном плане, а в политическом), возможно, прозвучат какие-то предложения. И Украина способна ими воспользоваться, чтобы создать дополнительный фронт, давление на РФ. Чтобы та думала не только о нас, но и отвлекалась на другие "больные точки", которые сама же создала на территориях других стран".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, чем и на каких условиях официальная Москва готова "помогать" центральным властям Молдовы. Подробности — в нашем материале.

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