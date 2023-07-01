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Зеленский назвал решение Запада, которое способно поставить Путина на место

Президент подчеркнул, Украина не согласится на любые гарантии безопасности, если нам предлагают это как альтернативу союзу безопасности

сегодня, 16:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Полноценное членство Украины в Североатлантическом альянсе стало бы жестким ответом на то, что мир не боится любого агрессора. К тому же это поставило бы на место российского диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время общения с испанскими журналистами сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский назвал решение Запада, которое способно поставить Путина на место

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

"Важно поставить Путина на место и сказать, что мы не боимся тебя. И членство Украины в НАТО — это один из ответов, который фиксирует, что мир не боится любого агрессора. И он будет в одиночестве и точно проиграет", — отметил президент.


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Владимир Зеленский отметил, именно поэтому Киев так активно продвигает вопрос о том, чтобы на саммите в Вильнюсе получить официальное приглашение на вступление в Альянс. Это стало бы настоящим сигналом не только для Украины о том, что Запад готов объединяться перед новыми вызовами, но также стало жестким сигналом для авторитарных режимов.

По словам президента, Украина никогда не согласится на альтернативу НАТО. Если Киеву будут предлагать любые другие гарантии безопасности, то они могут быть только временным этапом к полноценному членству в Альянсе.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Запад активно обсуждает гарантии безопасности для Украины, которые могут быть предоставлены на саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. В Офисе президента предупредили, что Владимир Зеленский будет лично присутствовать на этом мероприятии только при условии, что Украина получит там удовлетворительный результат. Как оцениваете подобную позицию? Что мы, скорее всего, получим (и в каком виде), а на что точно не стоит рассчитывать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/6795
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