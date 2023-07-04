Зеленский публично обратился с просьбой к Байдену – от этого зависит будущее Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена сейчас официально пригласить Украину в НАТО, даже, если это станет возможным только после окончания полномасштабной российско-украинской войны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление украинский президент сделал в интервью телеканалу "CNN".

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Getty Images

Владимир Зеленский высказал мнение, что именно от позиции главы Белого дома зависит – будет Украина в НАТО или нет. Так сложилось, что именно президент США есть тем лицом в Альянсе, которое имеет больше всего влияния на политику расширения блока.

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"Он (Ред. – Джо Байден) поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат", – заявил Владимир Зеленский.

От журналиста прозвучал вопрос, почему именно сейчас Владимир Зеленский обращается к Джо Байдену, а не хочет дождаться приглашения, когда придет время? На это президент ответил, что для Украины важно получить приглашение именно "сейчас". Украинский народ хочет понимать, что точно станет членом НАТО.

При этом украинский лидер заявил, что он не строит иллюзий и отдает себе отчет, что Украина не присоединится к НАТО, пока на ее территории продолжается война. Но вот сигнал, окончательное решение очень важно получить именно сейчас и получит его Киев или нет – зависит от Джо Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что полноценное членство Украины в Североатлантическом альянсе показало бы, что мир не боится любого агрессора, в том числе российского. Он также отметил, что Киев активно продвигает вопрос о том, чтобы на саммите в Вильнюсе 11-12 июля получить официальное приглашение на вступление в Альянс. Как оцениваете звучащие в последнее время от президента и его Офиса заявления в ракурсе приближающегося саммита НАТО? Что в итоге мы можем получить – и почему? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



