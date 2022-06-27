Конец войны и важные просьбы: о чем говорит обращение Зеленского к лидерам G7

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 27 июня, обратился к лидерам саммита "Большой семерки" (G7) с просьбой передать нашей стране системы противовоздушной обороны, ввести дополнительные санкции против РФ и предоставить Украине гарантии безопасности. Он также отметил, что хочет, чтобы российско-украинская война закончилась до конца года. Эксперты проанализировали для издания "Комментарии" прозвучавшие заявления.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Путин явно рассчитывает на экономические трудности и ухудшение жизни в США и Европе, а еще на наше истощение

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний напоминает, что накануне состоявшегося в немецком замке Эльмау заседания лидеров стран "Большой семерки" путин решил салютовать встрече – и выпустил по Украине количество ракет, которые специалисты оценивают в сумму примерно в полмиллиарда долларов.

"Очевидно, эти "приветы" являются тоской по клубу, в котором в прошлом был и путин вместе со своей недостраной, – отмечает эксперт. – Не знаю, произвел ли на руководителей G7 какое-то впечатление кремлевский смертоносный фейерверк, но это уже не имело бы никакого значения в единодушной поддержке Украины. Конечно, эта поддержка отличается, она разная (по разным причинам) от тех или иных стран, но тут важно общее союзничество".

Юрий Подорожний акцентирует, что мы в Украине за последние четыре месяца привыкли к тому, что президент Зеленский стал желанным гостем – от заседаний парламентов и правительств, до выступлений на самых престижных мировых форумах.

"Еще в прошлом году трудно было представить украинского президента участником саммита G7. Я верю, что когда-нибудь "Большая семерка" вновь станет восьмеркой, но уже с участием нашей страны, – признался эксперт. – Выступление президента касалось ключевых вопросов войны. Зеленский затронул вопрос установления в Украине системы ПВО с помощью клуба наиболее развитых стран. И этот вопрос, скорее всего, будет решен".

Не менее важным, но достаточно болезненным является вопрос санкций против страны-агрессора, подчеркивает Юрий Подорожний.

"Украина, как и, надеюсь, другие цивилизованные страны, понимает, что действенные санкции – это эмбарго на поставку газа, нефти и других полезных ископаемых. Россия, являющаяся поставщиком сырья, задохнется только в том случае, если газо и нефтепроводы высохнут, а ее золото, лес или уголь не будут востребованы на мировом рынке. Однако западные страны не спешат к полному эмбарго по разным причинам, – отмечает эксперт. – А значит, санкции – это тое возможное, что могут дать нам наши союзники против России".

По мнению политтехнолога, рано или поздно Запад будет вынужден прийти к полному прекращению покупки у РФ газа и нефти.

"Тем более что путин, очевидно, вынужден будет идти на затяжную войну. Мне тяжело судить об этом с военной точки зрения, а вот с политической – он явно рассчитывает на экономические трудности и ухудшение жизни в США и Европе. Да и на наше истощение. Однако совместные усилия Украины и ее союзников, по мнению украинского президента, должны дать положительные результаты. По крайней мере, так следует из заявления Зеленского перед лидерами "Большой семерки". Президент Украины надеется, что война закончится до конца этого года. А это уже заявление не политическое, а военное, – акцентирует Юрий Подорожний. – В конце концов, сделал его именно верховный главнокомандующий".

Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы конфликт перешел в затяжную стадию, как было с ситуацией на Донбассе, как остается в той же Сирии

"Понятно, что мы нуждаемся в новых системах ПВО (противовоздушной обороны) в целом и ПРО (противоракетной обороны) в частности. Говорю, как житель Харькова, который сотрясают практически ежедневные обстрелы. Ракеты запускаются, как правило, из Белгорода. Время подлета маленькое, сбивать их очень сложно. И нам нужны эффективные системы, позволяющие это делать", – уверен эксперт Украинского института политики (УИП) Никита Трачук.

Как понятно, продолжает он, желание обложить Россию такими санкциями, чтобы агрессия стала для нее непомерным грузом.

"Хоть, мне кажется, сами западные лидеры уже не знаю, какие санкции еще вводить кроме уже примененных. Но варианты, конечно, есть. Вопрос лишь в том, поможет ли это так быстро, как нужно, – подчеркивает эксперт. – И услышат ли эти призывы западные лидеры? Ведь украинские власти, их представители, повторяют их буквально каждый день, да еще и по нескольку раз".

Никита Трачук обращает внимание, что появились сообщения, будто США готовы передать нам новые системы ПРО. Чем быстрее это будет сделано, тем лучше, уверен он. По-хорошему, такие системы нам нужны были еще вчера.

"Что касается необходимости завершения войны до конца года. Мне кажется, это маркерное заявление президента. И оно проистекает из того, что постепенно будет накапливаться (это уже просматривается и в Украине, и на Западе) усталость от войны. Количество жизненно необходимой нам помощи может сократиться. Ближе к осени-зиме проблемы социально-экономического характера, в том числе связанные с отопительным сезоном, с ростом безработицы и инфляции, падением экономики – встанут особо остро. Нам ни в коем случае нельзя допустить, чтобы конфликт перешел в затяжную стадию, как было с ситуацией на Донбассе, как остается в той же Сирии. Отсюда – и заявления подобные тем, что сегодня сделал Зеленский", – поясняет представитель УИП.

При этом надо понимать, акцентирует он, что одного желания скорейшего прекращения войны – мало.

"И тот же Зеленский сегодня, в общении с лидерами G7, акцентировал, что сейчас не время для переговоров с Москвой. Что Украина будет выходить на некие договоренности, лишь имея более сильную позицию, чем сейчас. И получается некий диссонанс, – отмечает эксперт. – С одной стороны, глава государства хочет, чтобы война закончилась побыстрее (а любая война заканчивается переговорами и подписанием хоть какого-то, даже промежуточного, мирного договора, пусть даже просто о прекращении огня). С другой, говорит о том, что пока для переговоров – не время".

Исходят из ситуации на данный момент, Никита Трачук оценивает, как малые шансы на окончание российско-украинской войны в этом году.

"Идет горячая фаза, особенно на Донбассе. Ни одна из сторон не созрела для подписания мирного договора, считая, что она "вот-вот – и покажет" противнику. Тех целей, которые декларировались, ни Украина (которая хочет вернуть временно оккупированные территории хотя бы на момент до 24 февраля 2022 года), ни Россия (которая хочет, как минимум, захватить весь Донбасс и оставить за собой части Запорожской и Херсонской областей) не достигли. Ситуация относительно паритетная (на востоке больше давит РФ, на юге есть определенное продвижение ВСУ). Каждый ждет некого перелома в войне, – подчеркивает эксперт. – Анонсируется, что это может произойти в августе, когда тяжелое вооружение от партнеров украинские воины смогут более массово использовать на фронте, выравнивая позиции".

По мнению эксперта, к концу года мы выйдем или на снижение интенсивности боевых действий, или на некое перемирие. Но при этом остается много вопросов, ответа на которые пока нет. Чем завершится битва за Донбасс? Остановится ли Россия, если ей всё же удастся выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей? Какой будет на тот момент ситуация на юге? Вступит ли открыто в войну Беларусь? Получит ли Украина настолько мощное вооружение и в таком объеме, чтобы наносить оккупантам тяжелейший урон? И так далее…

"В любом случае войну, по моему мнению, нельзя будет считать законченной, если мы не вернемся к позициям, по крайней мере, до 24 февраля (хоть это будет скорее завершение одного из этапов войны), либо, пока Россия не посчитает, что выполнила задачи своей так называемой "спецоперации". Именно некое перемирие, когда та или иная сторона добьется определенных результатов, видится мне наиболее вероятным исходом событий – по крайней мере, в этом году", – констатирует Никита Трачук.

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