В Кремле по Беларуси уже все решили: Зеленский сделал заявление

Москва существенно активизировалась в своих намерениях вовлечь Беларусь в открытую войну против Украины. вместо белорусского народа в Кремле уже приняли решение. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обратившись в своем видеообращении к белорусам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский отметил, что его обращение как к гражданским, так и людям в погонах, которые являются гражданами Беларуси. Их российское руководство пытается вовлечь в открытую войну против украинского народа. Причем делает это гораздо активнее, чем это было в первые месяцы войны.

"В Кремле за вас уже все решили. Ваши жизни для них ничего не стоят. Но вы не рабы и не пушечное мясо, вы не должны умирать. И вы в состоянии не дать никому решать за вас, что вас ждет дальше" , – отметил. президент, обращаясь к гражданам Беларуси.

Зеленский выразил уверенность, что народ Белоруссии поддерживает Украину, а не войну.

"И именно поэтому вас, всех белорусов, российское руководство и хочет втянуть в войну. Хочет посеять ненависть между нами. От простых людей Беларуси сейчас очень многое зависит. Я знаю, что вы можете не участвовать в этой войне. Ваши жизни принадлежат только вам , а не кому-то в Кремле", — подчеркнул президент.

Владимир Зеленский обращался к белорусам на русском языке.

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