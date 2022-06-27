В Кремле по Беларуси уже все решили: Зеленский сделал заявление

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Кравцев Сергей
Москва существенно активизировалась в своих намерениях вовлечь Беларусь в открытую войну против Украины. вместо белорусского народа в Кремле уже приняли решение. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, обратившись в своем видеообращении к белорусам.
Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины
Владимир Зеленский отметил, что его обращение как к гражданским, так и людям в погонах, которые являются гражданами Беларуси. Их российское руководство пытается вовлечь в открытую войну против украинского народа. Причем делает это гораздо активнее, чем это было в первые месяцы войны.
Зеленский выразил уверенность, что народ Белоруссии поддерживает Украину, а не войну.
Владимир Зеленский обращался к белорусам на русском языке.
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